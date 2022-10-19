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馬州蓋城嘉年華 華府佛光會答謝警察

華盛頓訊
華府國際佛光會近日舉行義賣，並邀請民眾寫愛心卡片，答謝馬州蓋城警察的付出。（主辦方提供）
華府國際佛光會近日舉行義賣，並邀請民眾寫愛心卡片，答謝馬州蓋城警察的付出。（主辦方提供）

華府國際佛光會近日響應馬州蓋城年度「Oktoberfest」嘉年華活動，舉行義賣並用小卡片表達對警察等公職人員的感恩和祝福，許多民眾表示很高興看到此活動，因近期警察常受到負面媒體報導的打擊。華府佛光會也用義賣所得購買食品飲料，向蓋城警察送上民眾的祝福。

華府佛光會將於23日上午10時至下午4時，在線上同步參加北卡佛光山的年度藥師法會，民眾可點燈消災祈福。有意者可致電預約(240)243-6955。

華府佛光會也將在30日舉辦系列活動，上午9時30分至10時30分有協會共修，上午10時45分至11時45分有主題為「最後的陪伴」讀書會，下午1時30分至4時為三好兒童完勝節聯歡會，歡迎五至十歲的兒童參加。有意參與者可致電預約(240)243-6955。

華府佛光會也從即日起至12月4日推出冬令救濟活動，為貧困民眾募集面額50元的禮品卡(包括Walmart、Target、Giant)。有意捐贈者可寄支票給華府協會，支票抬頭請寫BLIA DC。地址328 Main Street # 2樓 Gaithersburg, MD 20878。

華府 警察 支票

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