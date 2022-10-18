維州阿靈頓餐廳周 提供多元美食 持續至10.24
維州阿靈頓郡(Arlington County)第四屆「餐廳周」現已啟動，持續至24日，現有逾30家餐廳參與，從休閒快餐到高檔餐廳，都提供不同價位的午、晚餐套餐，包括多國風情的美食和飲品，食客也可選擇堂食或外賣。
阿靈頓商會(Chamber of Commerce)主席兼首席執行官貝特斯(Kate Bates)說，阿靈頓郡的餐廳周專門與大華府多數地區舉行的餐廳周繼其他季節性活動時間錯開，旨在給食客們提供更靈活的選擇，刺激消費，也幫助業者們克服因人力短缺、物價上漲、供應緊縮導致的生意不振。
貝特斯說，餐廳周雖然只持續一星期，但超過30家餐廳加入此活動，提供多元選擇和價位的美食服務，除了常見的pizza、炸雞等休閒快餐，高檔的中餐、西餐也在此行列，例如Domino提供各種特價小吃，中餐廳P.F. Chang有每人35元特色料理，日料餐廳Yumesushi也推出每人55元的完整五道菜套餐，民眾可借此機會探索不同地域的美食，嘗試平日未光顧的店面。
活動詳情可登錄：https://bit.ly/2oDbFe0。
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