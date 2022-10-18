維州阿靈頓餐廳周 提供多元美食 持續至10.24

維州阿靈頓餐廳周已啟動，持續至24日。（取自餐廳周官網）

維州 阿靈頓郡(Arlington County)第四屆「餐廳周」現已啟動，持續至24日，現有逾30家餐廳參與，從休閒快餐到高檔餐廳，都提供不同價位的午、晚餐套餐，包括多國風情的美食 和飲品，食客也可選擇堂食或外賣。

阿靈頓商會(Chamber of Commerce)主席兼首席執行官貝特斯(Kate Bates)說，阿靈頓郡的餐廳周專門與大華府 多數地區舉行的餐廳周繼其他季節性活動時間錯開，旨在給食客們提供更靈活的選擇，刺激消費，也幫助業者們克服因人力短缺、物價上漲、供應緊縮導致的生意不振。

貝特斯說，餐廳周雖然只持續一星期，但超過30家餐廳加入此活動，提供多元選擇和價位的美食服務，除了常見的pizza、炸雞等休閒快餐，高檔的中餐、西餐也在此行列，例如Domino提供各種特價小吃，中餐廳P.F. Chang有每人35元特色料理，日料餐廳Yumesushi也推出每人55元的完整五道菜套餐，民眾可借此機會探索不同地域的美食，嘗試平日未光顧的店面。

活動詳情可登錄：https://bit.ly/2oDbFe0。