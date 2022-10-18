維州勞登郡7-11加油站灌水 多車報廢 受害者投訴 店方未回應

維州 勞登郡(Loudoun County)斯特靈市(Sterling)一間7-11加油站 近日發生「灌水」現象，多名司機加完油車輛就動彈不得，檢查發現油箱因被水充滿而損壞，維修開支近1500元，多名受害者投訴後，地方和州級執法部門立即介入調查，但兩周以來7-11對此尚未給出任何解釋，也沒有提及賠償。

該7-11位於斯特靈市Davenpont路上，一男子在10月3日到該店加油，他像往常一樣選擇89等級的汽油，加滿後剛開出加油站不到一哩，車輛就完全無法前進，技師檢查後發現，油箱被水充滿，不得不清空油箱並更換零件，整個維修要價近1500元。

同日另一名司機布萊德利(Akira Bradley)也遭遇相同的事件，在加完89等級汽油後，「踩油門時車輛毫無反應，還發出異響，且所有的燈都在閃，從未遇過如此情況，非常慌張」，布萊德利也因此被困路邊。

葛雷特(Joseph Garrett)在前一晚也經歷相似意外，原本加滿89等級汽油要動身回到西維吉尼亞，車輛卻在半路拋錨，「當時行駛時速約為55哩，車子突然熄火，除了車燈能亮，其他所有功能都沒反應」，只能請拖車公司援助，葛雷特不僅面臨昂貴的修車開銷，他的返家行程也因此泡湯。

這三位民眾車輛的油箱內有超過60%的水，許多零件也因此被燒壞，葛雷特說，「油價 上漲，本來日常生活開銷就增加，如今損毀一輛車，生活充滿不便」，加上女兒最近面臨健康問題，「無法帶她去看病，全家心理都面臨極大煎熬。」

這三起事件發生已有兩周，媒體近日發現該加油站89等級的汽油仍未恢復正常使用。

維州農業及消費者服務廳(VDACS)表示已收到許多投訴，目前因仍在推進調查，不予任何評論；7-11通過聲明表示，對此情況有所了解，現已配合地方政府和州級執法部門的調查，受影響的消費者可致電(800)255-0711。

不過三名受影響的民眾都向媒體表示，7-11雖然提供熱線電話，服務和回應極慢無比，至今也沒有賠償的細節，甚至尚未解釋事故原因，令人非常不滿。