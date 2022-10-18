大華府房產交易放緩房價漲3.3% 維州福斯教堂市漲近20% 幅度最大

大華府今年9月的房產平均售價中位數比去年同期增長3.3%。（記者張筠/攝影）

大華府 地區的房產銷售持續放緩，今年9月的整體房價 比去年同期增長逾3%，漲幅最明顯的是維州 福斯教堂市(Falls Church City)，增長了近20%，而阿靈頓郡的房價下降近14%，主要原因是今年售出的房產除了獨棟房屋外還包括許多公寓，房產分析師表示，來年房價會逐漸回落，但仍比疫情前高二至四成。

房地產網站Bright MLS的報告顯示，大華府地區今年9月售出房產價格的平均中位數，比去年同期上升了3.3%，多數地區的房價都有不同幅度的增長，漲幅最大的是維州福斯教堂市，增長了19.6%，費爾法克斯市(Fairfax City)也增長14.6%

大華府僅有北維州的兩個地區出現房價回落，包括阿靈頓郡(Arlington County)，價格中位數下降了13.6%，以及亞歷山卓市(Alexandria City)降了近10%。

Bright MLS首席經濟分析師司徒蘭特(Lisa Sturtevant)表示，阿靈頓郡和亞歷山卓市的情況之所以與大華府其他多數地區不同，主要原因是今年售出的房產與去年不同，今年的房產交易中包括許多公寓(condo)，而去年多以獨棟房屋(house)為主，因此今年的平均售價中位數比去年低。

司徒蘭特說，秋冬季時房產銷售一般會減速，但對比去年同期，今年放緩得格外明顯，今年9月簽訂的交易合同比去年同期減少了32.7%，這也是連續第七個月呈下降趨勢，「去年的房產交易異常活絡，因此放緩趨勢不令人意外，但今年有待推進的房產交易數量甚至比2019年前還少，大華府已多年未見此情況。」