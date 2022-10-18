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華府教堂宋美齡彩繪玻璃窗驚豔 代表自由 唯一亞裔女性

記者王福權／華盛頓報導
宋美齡彩繪玻璃肖像。（記者王福權／攝影）
宋美齡彩繪玻璃肖像。（記者王福權／攝影）

華府西北部有一間古老的衛理公會教堂 (Foundry United Methodist Church)，至今保留著一扇以宋美齡為主題的彩繪玻璃肖像，她是該教堂四面代表自由的彩繪玻璃窗中，唯一的亞裔和女性代表，1943年2月18日宋美齡來美國國會演講時，曾多次蒞臨這間教堂，1948年來訪時又在這扇玻璃窗肖像前留影，值得喜愛探索並回顧歷史的民眾欣賞。

該教堂位於華府16街與P街交口，教堂的四面玻璃窗於1943年底鑲刻完成，代表羅斯福總統於1941年1月6日提出的「四大自由」，每扇都有一位宗教人物和一位現代人物為象徵。

代表「言論自由」的是聖彼得和美國前總統傑弗遜；代表「信仰自由」的是聖保羅和第一批到美國的清教徒；「免於恐懼的自由」由以賽亞和法國微生物學家巴斯德代表；而「免於匱乏的自由」的象徵人物正是約瑟夫和宋美齡，宋美齡是其中唯一的亞裔和女性代表。

玻璃窗中的宋美齡肖像，穿藍色中式袍裙，左手置於胸前，右手往右下方展開，掌心朝前作給予狀。面容典雅，散發悲憫氣質。民眾走進教堂，會看到年方45歲、風華正盛、雍容富貴的宋美齡肖像。

宋美齡1943年訪美掀起熱潮，成為當年苦難中國的代言人，這幅在華府最古老衛理公會教堂的彩繪，標誌了她當時在美國人民，尤其是基督教社群眼中的崇高地位。

她在當年2月18日的演講中，以坦率智慧的措辭和端莊大方的儀態征服國會議員，以20分鐘的演講，介紹了中國人民抗戰的英勇事蹟，敦促美國反思「重歐輕亞」政策，尋求美國對中國抗日的援助。她的演講字字鏗鏘、不卑不亢，條理清晰又感人至深，被公認為她人生中最輝煌時刻之一。當年她在美國各大城市共發表七次演講，後來也在洛杉磯唐人街發表演說，號召華僑支持抗戰。

宋美齡的人生堪稱傳奇，也是一部中華民國近代史的縮影。今年是她逝世19年紀念，這幅深藏在教堂彩繪玻璃中的宋美齡肖像，值得民眾前來觀賞。衛理公會教堂地址：1500 16th St NW, Washington, DC 20036。

華府衛理公會教堂。（記者王福權／攝影）
華府衛理公會教堂。（記者王福權／攝影）

華府 亞裔 中華民國

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