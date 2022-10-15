建築師林瓔「一個生命」傳記特展 國家肖像美術館登場

美籍華裔建築師林瓔。（國家肖像美術館提供）

華府國家肖像美術館(National Portrait Gallery)收藏近1000件肖像作品，最引人注目的包括45位歷屆美國總統畫像，近期展出華裔女性建築師林瓔「一個生命」傳記特展，持續至2023年4月16日。

「一個生命」是林瓔首次個人傳記展覽，當年只有21歲的她，因設計越南 退伍軍人紀念碑而享譽全球，後來40多年內，她創作了以歷史和人權為中心的作品，關注人類與景觀的關係。

林瓔將她的實踐描述為「與歷史、時間和語言相關的土地系統性排序」，該展覽以系列照片、雕塑 、個人短篇小說、素描本、建築模型及作品圖像，追溯了她童年到今天的成長歷程。此外，展覽也以她的「缺少什麼？」專案作品，邀請觀眾使用多媒體來互動分享，了解生物多樣性及其面臨的危機。

林瓔在建築世界裡，展示自然純樸又獨行特立的藝術人文理念，她詮釋出建築設計本就是自然界天衣無縫的一部分，她不僅是建築界的藝術家，也是藝術界的建築師，她對作品集的規畫呈現出她的理性，精確又苛刻，每個系列都以三至五個作品組成，而在同一系列中，她探索同一種圖案或自然現象，而後用不同的方式和材料呈現。

林瓔以大型、特定地點的裝置，以及建築作品和紀念館聞名；1982年她身為耶魯大學 的大三學生，參加美國越戰紀念碑設計大賽，她的設計在1421個方案中脫穎而出，如今她的作品遍布全美，也曾兩次獲美國總統授勳；2002年，林瓔以壓倒性票數當選耶魯大學新任校董；2005年她和喜萊莉‧柯林頓(Hilary Clinton)一起入選全美女性名人堂。

林瓔1959年出生，出身書香門第，曾祖父林孝恂是光緒己丑科進士，中國的著名建築大師梁思成和林徽因則是她的姑父和姑姑。父母親都是教授，培養了林瓔的創造力和求知欲。

林瓔的成就和事蹟曾被拍成紀錄片「林瓔：堅定清晰的洞見(Maya Lin: A Strong Clear Vision)」，並獲第67屆奧斯卡最佳紀錄長片獎；她也被美國生活雜誌評為「二十世紀最重要的一百位美國人」與「五十位美國未來的領袖」。