我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂調查委員會通過傳喚 消息人士：川普考慮出席

加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

疫後學生減 大華府公校：提高師資為解方

記者張筠／華盛頓報導

新冠疫情衝擊之下，大華府公校需克服的挑戰不斷增加，包括學生註冊率下降、成績退步、師資短缺等，今年多地學生略有回升，公校官員表示，學生數量與教師水平密切相關，師資匱乏也影響課業成績，各校在推動學生返校的同時，也要注重師資培訓，提高教學質量。

大華府各地公校每年統計學生數量，疫情期間因大量學生遠程學習，各地公校系統的數據統計略有偏差，但今年各學校除了統計學生註冊率，也重點關注學生們返校參與實體課的情況。

2021-2022學年初期，維州許多家長不放心讓孩子立即返校，主要原因包括他們希望等適合孩子年齡段的新冠疫苗研發成熟、使用普及後再讓他們接種，因此仍選擇讓孩子在家中參與線上教學。

數據顯示，維州公校去年共少了4萬6000名學生，其中規模最大的費郡公校系統(FCPS)註冊學生下降幅度最大，不過今年情況略有好轉。

北維州多數公校近日公布本學年數據，勞登郡(Loudoun)公校有8萬2233名學生註冊，比去年多近600人，開學第二周至今，就增加了241人，其中一年級至五年級的學生增長超過公校官員的預測；阿靈頓郡公校今年有逾2萬7455人，比去年多400人。

維州規模第二大的威廉王子郡(Prince William County)公校學生的增加幅度較小，今年只比去年增加了近100名學生，該郡教委沃爾(Jennifer Wall)表示，註冊人數的浮動與師資情況也緊密相關，若教師不足，參與實體課的學生數量也很有限，因此公校官員在解決學生數量問題的同時，更要關注學校的教育能力和師資水平；費郡公校和亞歷山卓市公校目前尚未公布相關數據。

華府和馬州多數公校系統的註冊學生數量尚未完成最終審核，不過馬州第二大的喬治王子郡公校系統表示，今年有逾13萬1300名學生註冊，馬州政府去年公布的報告也預測，蒙郡(Montgomery)、安奧爾良郡(Anne Arundel)、哈維郡(Howard)將在2030年迎來最大的學生增長。

近日「美國大學入學考試」(ACT)公布的報告也顯示，今年平均分降至30年來的最低，滿分36分的考試中，2022年考生平均得分19.8，是1991年來首次跌到20以下，約42%學生的數學、英文、閱讀、科學成績沒有達標，ACT首席執行官珍妮特·戈德溫(Janet Godwin)也表示，雖然ACT成績連續第五年下降，但今年的下滑程度尤其令人擔憂。

2022年全美SAT考試平均成績為1050，維州費郡公校學生的均分為1185。

公校 維州 馬州

上一則

房市降溫 新州仍供不應求 待售屋比去年同期減6.7%

下一則

芝公共交通附近住宅停車設限 盼緩解塞車亂象

延伸閱讀

嬰兒配方奶粉短缺 大華府家長憂育兒難

嬰兒配方奶粉短缺 大華府家長憂育兒難
大華府建中校友會 匹克球比賽圓滿成功

大華府建中校友會 匹克球比賽圓滿成功
數據亂 溝通難 華府公校生疫苗更新工作受阻

數據亂 溝通難 華府公校生疫苗更新工作受阻
華府逾2萬學生 未及時更新接種 占華府公校生26%

華府逾2萬學生 未及時更新接種 占華府公校生26%
費郡公校定10月為「多元性別」歷史月

費郡公校定10月為「多元性別」歷史月

熱門新聞

喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
野雲雀植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。（維州費郡政府提供）

秋季賞楓 大華府7大好去處

2022-10-08 12:56
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01
因應教師嚴重短缺，新法令助新州最大學區紐瓦克學區聘到26名退休教師，另有10人今後數周將陸續到崗。(Getty Images)

年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋

2022-10-07 15:46
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

合法移民因這事租屋被拒…物業公司遭控歧視 45萬和解

2022-10-14 12:15
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

2022-10-12 19:52

超人氣

更多 >
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起