疫後學生減 大華府公校：提高師資為解方

新冠疫情衝擊之下，大華府公校 需克服的挑戰不斷增加，包括學生註冊率下降、成績退步、師資短缺等，今年多地學生略有回升，公校官員表示，學生數量與教師水平密切相關，師資匱乏也影響課業成績，各校在推動學生返校的同時，也要注重師資培訓，提高教學質量。

大華府各地公校每年統計學生數量，疫情期間因大量學生遠程學習，各地公校系統的數據統計略有偏差，但今年各學校除了統計學生註冊率，也重點關注學生們返校參與實體課的情況。

2021-2022學年初期，維州 許多家長不放心讓孩子立即返校，主要原因包括他們希望等適合孩子年齡段的新冠疫苗研發成熟、使用普及後再讓他們接種，因此仍選擇讓孩子在家中參與線上教學。

數據顯示，維州公校去年共少了4萬6000名學生，其中規模最大的費郡公校系統(FCPS)註冊學生下降幅度最大，不過今年情況略有好轉。

北維州多數公校近日公布本學年數據，勞登郡(Loudoun)公校有8萬2233名學生註冊，比去年多近600人，開學第二周至今，就增加了241人，其中一年級至五年級的學生增長超過公校官員的預測；阿靈頓郡公校今年有逾2萬7455人，比去年多400人。

維州規模第二大的威廉王子郡(Prince William County)公校學生的增加幅度較小，今年只比去年增加了近100名學生，該郡教委沃爾(Jennifer Wall)表示，註冊人數的浮動與師資情況也緊密相關，若教師不足，參與實體課的學生數量也很有限，因此公校官員在解決學生數量問題的同時，更要關注學校的教育能力和師資水平；費郡公校和亞歷山卓市公校目前尚未公布相關數據。

華府和馬州 多數公校系統的註冊學生數量尚未完成最終審核，不過馬州第二大的喬治王子郡公校系統表示，今年有逾13萬1300名學生註冊，馬州政府去年公布的報告也預測，蒙郡(Montgomery)、安奧爾良郡(Anne Arundel)、哈維郡(Howard)將在2030年迎來最大的學生增長。

近日「美國大學入學考試」(ACT)公布的報告也顯示，今年平均分降至30年來的最低，滿分36分的考試中，2022年考生平均得分19.8，是1991年來首次跌到20以下，約42%學生的數學、英文、閱讀、科學成績沒有達標，ACT首席執行官珍妮特·戈德溫(Janet Godwin)也表示，雖然ACT成績連續第五年下降，但今年的下滑程度尤其令人擔憂。

2022年全美SAT考試平均成績為1050，維州費郡公校學生的均分為1185。