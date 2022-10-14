涉嫌襲擊他人 華府副市長葛來德辭職

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)12日宣布，在面談達成共識後，負責公共安全的副市長葛來德(Chris Geldart)近日辭職；葛萊德涉嫌襲擊他人，目前面臨刑事訴訟 ，正接受調查，此外他的居民狀況(residency)也遭人質疑，被批身為公職人員卻沒有遵守相關法律。

包瑟表示「非常遺憾，必須接受葛萊德的辭呈」，她表示葛萊德在任期間協助市府完成多項工作，表現出色，執行力強，是她的得力夥伴；包瑟沒有明確指出葛萊德辭職的原因，僅表示「他目前面臨的質疑和批評導致我和他都無法專注於工作」，因此在面談後，雙方達成共識，包瑟決定批准他的辭職，且立即生效。

葛萊德向媒體表示，他的離開是因「不想再影響市府公共安全部門的工作，不願讓他人分心。」

葛萊德日前被指控襲擊他人，因此上周開始休假，警方表示，該事件主要由一個衝突引起，葛萊德10月1日在維州 阿靈頓郡一家Gold Gym的停車場，開門時撞到旁邊一輛車，隨後與該車主伍德沃德(Dustin Woodward)發生口角，後來衝突升級，警方介入時，伍德沃德聲稱葛萊德扼住他的喉嚨。

伍德沃德為一名私人教練，他向葛萊德提出刑事訴訟；對此包瑟表示，該事件看起來「像很多人會碰到的事」，雖然兩人的衝突有些激烈，但不是大事。

除了涉嫌襲擊他人，葛萊德的居民狀態也遭質疑，華府規定部分公職人員必須為華府市民，但葛萊德在維州租房，被批作為市府官員，沒有做好遵紀守法的榜樣。

包瑟宣布，在委任新副市長前，葛萊德的職缺將由多納霍(Kevin Donahue)替代，多納霍此前曾負責華府公共安全事務。