我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

涉嫌襲擊他人 華府副市長葛來德辭職

記者張筠／華盛頓報導

華府市長包瑟(Muriel Bowser)12日宣布，在面談達成共識後，負責公共安全的副市長葛來德(Chris Geldart)近日辭職；葛萊德涉嫌襲擊他人，目前面臨刑事訴訟，正接受調查，此外他的居民狀況(residency)也遭人質疑，被批身為公職人員卻沒有遵守相關法律。

包瑟表示「非常遺憾，必須接受葛萊德的辭呈」，她表示葛萊德在任期間協助市府完成多項工作，表現出色，執行力強，是她的得力夥伴；包瑟沒有明確指出葛萊德辭職的原因，僅表示「他目前面臨的質疑和批評導致我和他都無法專注於工作」，因此在面談後，雙方達成共識，包瑟決定批准他的辭職，且立即生效。

葛萊德向媒體表示，他的離開是因「不想再影響市府公共安全部門的工作，不願讓他人分心。」

葛萊德日前被指控襲擊他人，因此上周開始休假，警方表示，該事件主要由一個衝突引起，葛萊德10月1日在維州阿靈頓郡一家Gold Gym的停車場，開門時撞到旁邊一輛車，隨後與該車主伍德沃德(Dustin Woodward)發生口角，後來衝突升級，警方介入時，伍德沃德聲稱葛萊德扼住他的喉嚨。

伍德沃德為一名私人教練，他向葛萊德提出刑事訴訟；對此包瑟表示，該事件看起來「像很多人會碰到的事」，雖然兩人的衝突有些激烈，但不是大事。

除了涉嫌襲擊他人，葛萊德的居民狀態也遭質疑，華府規定部分公職人員必須為華府市民，但葛萊德在維州租房，被批作為市府官員，沒有做好遵紀守法的榜樣。

包瑟宣布，在委任新副市長前，葛萊德的職缺將由多納霍(Kevin Donahue)替代，多納霍此前曾負責華府公共安全事務。

華府 刑事訴訟 維州

上一則

喬州州長競選 坎普民調領先 獲白人、老人、男性偏好

下一則

合法移民因「1原因」租屋被拒 賓州物業公司遭控歧視 45萬和解

延伸閱讀

美州議員參觀台灣形象展 盼深化台美交流

美州議員參觀台灣形象展 盼深化台美交流
台灣形象展在華府登場 展現台灣海洋生態之美

台灣形象展在華府登場 展現台灣海洋生態之美
一家五口參加國會暴動 父母被判坐牢兒女居家監禁

一家五口參加國會暴動 父母被判坐牢兒女居家監禁
葉倫：正降低美企對台晶片依賴 防中國地緣政治脅迫

葉倫：正降低美企對台晶片依賴 防中國地緣政治脅迫
數據亂 溝通難 華府公校生疫苗更新工作受阻

數據亂 溝通難 華府公校生疫苗更新工作受阻

熱門新聞

喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
野雲雀植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。（維州費郡政府提供）

秋季賞楓 大華府7大好去處

2022-10-08 12:56
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01
因應教師嚴重短缺，新法令助新州最大學區紐瓦克學區聘到26名退休教師，另有10人今後數周將陸續到崗。(Getty Images)

年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋

2022-10-07 15:46
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

2022-10-12 19:52
泰森食品公司(Tyson Foods)5日宣布將總部遷出芝加哥市，得芝加哥上千工作崗位失去。(美聯社)

大企業又出走 泰森食品總部將移出芝加哥

2022-10-07 12:03

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元