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馬里蘭大學研究：機場噪音危害新生兒健康

記者張筠／馬州報導
研究顯示，居住在機場附近的民眾，健康更容易受損，新生兒也可能有體重過輕的問題。（記者張筠／攝影）
研究顯示，居住在機場附近的民眾，健康更容易受損，新生兒也可能有體重過輕的問題。（記者張筠／攝影）

馬里蘭大學(UMD)近日公布一份報告，研究顯示居住在馬州巴爾的摩華盛頓國際機場(BWI)附近的民眾，健康更容易受損，未來30年該社區民眾在醫療方面的開銷恐超過8億元，長期的噪音問題導致民眾患心血管疾病、焦慮等的概率更大，新生兒體重過輕的問題也更普遍。

該報告由馬里蘭大學藥學院發布，研究發現住在BWI機場附近的民眾，在未來30年內的總醫療開銷可能會超過8億元，就算按人口分攤，每個家庭也將面臨巨大的醫療壓力。

該研究重點在探索飛機噪音對民眾身體健康、心理情緒、新生兒成長等的影響，從而計算隱藏的醫療開銷，馬里蘭大學助理教授札法利(Zafar Zafari)表示，本研究最令人震驚的是噪音對新生兒體重的影響。

札法利說，若嬰兒出生時體重過輕，該家庭在最初五年內將承擔巨額醫療費用，此外該小孩的死亡率也會大大上升，一生中患病的機率也更大，給民眾增加一大筆潛在醫療費用。

並非所有住在機場附近，或社區有航線經過的民眾都會面臨此問題，因此附近民眾無需過於擔心，數據顯示，BWI機場附近60%至70%的民眾一生整體都很健康；札法利說，此研究結果主要可應用的領域，包括指導制定醫療政策、分配醫療資源，有效保護不同社區民眾的健康，避免讓他們在日常生活中面臨巨大經濟壓力。

機場 醫療費 馬州

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