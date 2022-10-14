我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

國家地理博物館沉浸展 揭古埃及王圖坦卡蒙奧祕

記者王福權／華盛頓報導
沉浸式特展將提供盛大的視、聽時空之旅，讓民眾漫步埃及。（國家地理博物館提供）
沉浸式特展將提供盛大的視、聽時空之旅，讓民眾漫步埃及。（國家地理博物館提供）

為慶祝埃及帝王谷發現圖坦卡蒙(Tutankhamun)墓100周年，華府國家地理學會推出「圖坦卡蒙」沉浸式特展(Beyond King Tut: The Immersive Experience)，帶領遊客踏上重現寶藏之美的旅程；該展覽在華府國家地理博物館展出至2023年2月6日。

圖坦卡蒙是世界上最著名的法老，其墳墓在3000年內從未被盜，到1922年挖掘出近5000件珍貴陪葬品。本次展覽將帶法老的寶藏來華府「炫富」，現場有各種互動體驗，為遊客們解密圖坦卡蒙的神祕傳說。

埃及王「圖坦卡蒙」沉浸式特展將帶領民眾探索古埃及的奧祕。（國家地理博物館提供）
埃及王「圖坦卡蒙」沉浸式特展將帶領民眾探索古埃及的奧祕。（國家地理博物館提供）

圖坦卡蒙國王完整墳墓的發現備受世界矚目，與墳墓有關的奧祕至今引起共鳴；國家地理學會以傳奇檔案結合多媒體投射技術，提供盛大的視、聽時空旅行之旅；國家地理博物館館長凱恩(Kathryn Keane)表示，這是一個多展廳、多感官的體驗，帶人穿越到3300年前圖坦卡蒙的生活中，在一小時內漫步，好似在埃及旅遊，欣賞圖坦卡蒙的黃金寶藏。

此展不是文物展覽，而是利用最新攝影科技和多媒體，創造一個時間之旅，展覽包括按比例佈置的圖坦卡蒙墓室，也有這位法老一生的足跡，讓遊客了解一個小男孩在九歲成為國王的過程。

此展將在華府持續至明年2月6日，未來也將到波士頓、洛杉磯等大城市展出，展覽詳情：https://bit.ly/3ewXbXG；國家地理博物館地址： 1145 17th St NW, Washington, DC 20036，開放時間為每周一至周日上午10時至下午5時，感恩節及聖誕節除外，售票時間為每周一至周五上午10時至下午4時。

華府 博物館 聖誕節

上一則

芝加哥僑界歡慶雙十餐會 逾500嘉賓出席

下一則

雙十晚宴 東南6州逾200佳賓同歡

延伸閱讀

台灣形象展在華府登場 展現台灣海洋生態之美

台灣形象展在華府登場 展現台灣海洋生態之美
數據亂 溝通難 華府公校生疫苗更新工作受阻

數據亂 溝通難 華府公校生疫苗更新工作受阻
華府音樂文化節 10/15亞當斯摩根社區登場

華府音樂文化節 10/15亞當斯摩根社區登場
華府逾2萬學生 未及時更新接種 占華府公校生26%

華府逾2萬學生 未及時更新接種 占華府公校生26%
國泰銀行 獲華美博物館歷史締造者獎

國泰銀行 獲華美博物館歷史締造者獎

熱門新聞

喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
野雲雀植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。（維州費郡政府提供）

秋季賞楓 大華府7大好去處

2022-10-08 12:56
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01
因應教師嚴重短缺，新法令助新州最大學區紐瓦克學區聘到26名退休教師，另有10人今後數周將陸續到崗。(Getty Images)

年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋

2022-10-07 15:46
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

2022-10-12 19:52
泰森食品公司(Tyson Foods)5日宣布將總部遷出芝加哥市，得芝加哥上千工作崗位失去。(美聯社)

大企業又出走 泰森食品總部將移出芝加哥

2022-10-07 12:03

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元