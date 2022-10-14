國家地理博物館沉浸展 揭古埃及王圖坦卡蒙奧祕

沉浸式特展將提供盛大的視、聽時空之旅，讓民眾漫步埃及。（國家地理博物館提供）

為慶祝埃及帝王谷發現圖坦卡蒙(Tutankhamun)墓100周年，華府 國家地理學會推出「圖坦卡蒙」沉浸式特展(Beyond King Tut: The Immersive Experience)，帶領遊客踏上重現寶藏之美的旅程；該展覽在華府國家地理博物館 展出至2023年2月6日。

圖坦卡蒙是世界上最著名的法老，其墳墓在3000年內從未被盜，到1922年挖掘出近5000件珍貴陪葬品。本次展覽將帶法老的寶藏來華府「炫富」，現場有各種互動體驗，為遊客們解密圖坦卡蒙的神祕傳說。

埃及王「圖坦卡蒙」沉浸式特展將帶領民眾探索古埃及的奧祕。（國家地理博物館提供）

圖坦卡蒙國王完整墳墓的發現備受世界矚目，與墳墓有關的奧祕至今引起共鳴；國家地理學會以傳奇檔案結合多媒體投射技術，提供盛大的視、聽時空旅行之旅；國家地理博物館館長凱恩(Kathryn Keane)表示，這是一個多展廳、多感官的體驗，帶人穿越到3300年前圖坦卡蒙的生活中，在一小時內漫步，好似在埃及旅遊，欣賞圖坦卡蒙的黃金寶藏。

此展不是文物展覽，而是利用最新攝影科技和多媒體，創造一個時間之旅，展覽包括按比例佈置的圖坦卡蒙墓室，也有這位法老一生的足跡，讓遊客了解一個小男孩在九歲成為國王的過程。

此展將在華府持續至明年2月6日，未來也將到波士頓、洛杉磯等大城市展出，展覽詳情：https://bit.ly/3ewXbXG；國家地理博物館地址： 1145 17th St NW, Washington, DC 20036，開放時間為每周一至周日上午10時至下午5時，感恩節及聖誕節 除外，售票時間為每周一至周五上午10時至下午4時。