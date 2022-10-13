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數據亂 溝通難 華府公校生疫苗更新工作受阻

記者張筠／華盛頓報導

華府日前規定所有學生須及時更新接種疫苗，但新學年已開始逾一個月，仍有上萬名學生沒有遵守，公校官員和教育從業者表示，政府的溝通不暢、數據混亂、執法方式不明等因素導致公校很難配合，也有教師稱市府各類疫苗追蹤系統混雜，無法明確知曉學生們的最新健康信息，且若強行執法，低收入社區學生的教育資源將受損。

華府今年推動「不接種，不上課」(No shot, No school)計畫，市府官員也表示會切實執行，要求學生及時更新麻疹、百日咳等常規疫苗，滿12歲者也須接種新冠疫苗，否則將不被允許參與實體課，市府也給不同年齡學生設置截止日，學前班至五年級已於11日截止，六年級至12年級為11月4日。

不過低年級學生的截止日當天，公校教育者表示，市府的執法不夠透明，衛生局提供的數據也很混亂，各部門與公校溝通不及時，導致公校官員無法準確知道學生們的接種情況，因此也很難進行下一步，更無法協助有困難的家庭更新接種。

此前華府已將更新疫苗的截止日延後了一個多月，主要原因包括市府當時沒有各疫苗的學生接種率，同時也希望給各家庭和學校更多準備、適應的時間；儘管市府和各學校已大力推動學生接種，10月初全市仍有逾2萬3000名學生沒有完成最新的疫苗接種。

華府公校系統(DCPS)校園進步與支持辦公室的執行主任伊洛特(Bren Elliot)說，DCPS上周已連續五天向3300名學生發出警告，表示若不接種將不能到校上課，但截至11日，仍有1100個小學生的家庭未完成，其中約一半家庭同意在未來幾周預約打疫苗，另一半家長表示學生的疫苗證明仍在處理中，而有24個家庭明確拒絕遵守市府規定。

伊洛特表示，11日約有300名學生請假，其中200人的家長聯絡不上，因此仍有很多學生的疫苗接種狀態無法確認，而市府所用的健康追蹤網站也很複雜，華府特許學校教育委員會執行主任戴維斯(Michelle Walker Davis)表示，不同的疫苗有不同的追蹤系統，光是更新及整合數據，就非常耗時耗力。

部分華府市議員也表示，在數據未整合完畢之前，若強行執法，可能導致資源較匱乏社區的學生無法正常上課，市府除了要了解學生們的接種狀況，更重要的是明白未接種家庭所面臨的困境，否則保護孩子們健康的良好初衷，將變成剝奪他們求學的阻礙。

疫苗 公校 華府

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