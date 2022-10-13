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擴充雲端人才 亞馬遜水晶市技術中心免費培訓

記者張筠／維州報導
亞馬遜雲端事業技術中心將提供免費實體及線上培訓，擴充雲技術人才。（亞馬遜提供）
亞馬遜雲端事業技術中心將提供免費實體及線上培訓，擴充雲技術人才。（亞馬遜提供）

電商巨擘亞馬遜(Amazon)近日宣布，在維州阿靈頓郡水晶市(Crystal City)的技術中心，18日將正式開放，向公眾提供免費的雲計算(cloud computing)培訓課程，協助對科技領域有興趣的民眾和行業人員精進技術，並為亞馬遜擴充人才。

亞馬遜在水晶市的雲端事業(Amazon Web Services)技術中心主要提供關於雲計算的培訓，重點在於幫助民眾考取雲端從業者的基礎證照，該中心將向所有公眾提供免費的實體及線上培訓，涉及機器學習(machine learning)、雲端架構(cloud architecting)、應用程式開發(application development)等領域，幫助IT人員提升在遊戲設計、網路安全、雲端數據存儲等方面的能力。

亞馬遜計畫在2025年前，通過免費的技術培訓，在全球培養2900萬名IT人才，提升該公司的雲計算能力，因此近兩年在興建第二總部的同時，大力推動此技術培訓中心的建設。

該技術培訓中心具體位於水晶市Crystal Drive和15街附近，18日將正式啟動，開放時間為每周二至周五的上午9時至下午5時，周六上午10時至下午4時，中心內提供多元互動型展覽，未來也將推出各類職業交流活動和招聘會，幫助民眾與本地公司建立聯繫；詳情可登錄：https://go.aws/3MpR0RC

雲端 亞馬遜 Amazon

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