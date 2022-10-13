50年來首次出售 馬州私人小島別墅賣210萬元

Tippity Wichity小島位於距華府90分鐘車程的馬州聖瑪麗郡。（房地產數據公司Townsend Visuals LLC提供）

距離華府90分鐘車程的馬州 聖瑪麗郡(St. Mary’s County)有一座Tippity Wichity小島，其上有一棟三居室的大房子，近日該小島和獨棟房屋進入房產市場，當前售價210萬元，這是該島和房屋1970年代末後首次出售。

Tippity Wichity島位於馬州聖瑪麗郡，搭船可至聖瑪麗河，該島蘊含深遠歷史，許多角落藏有陶器碎片，是美國原住民 定居生活的標誌，美軍上尉Henry Howgate在內戰(Civil War)後買下該島，當時將這座小島作為貿易船隻的停靠站，並開設了一家酒廠，如今成為私人住宅。

該小島和獨棟房屋近50多年來首次進入房產市場，當前售價210萬元。（房地產數據公司Townsend Visuals LLC提供）

從該島乘船十分鐘，可到達聖瑪麗大學(St. Mary’s College)，附近的Leonardtown小鎮也有許多特色餐廳和商店；小島位於水平面上方約十呎，免受洪水或海平面上升的影響，其中一個熱門項目是從該島乘帆船或摩托艇，沿著聖瑪麗河及波多馬克河觀光，最後可抵達奇薩皮克灣(Chesapeake Bay)。

目前的屋主將其作為避暑別墅，設備完善，有條件長期居住；TTR Sotheby國際房產經紀公司的專員德桑提斯 (David DeSantis)說，這是自1970年代後期以來，Tippity Wichity小島及其房屋首次出售，「環境非常私密、幽靜，別墅完美結合自然和歷史，也是絕好的度假勝地」。

當前該房屋售價210萬元，「在市場上很難找到可以參考的私人島嶼和別墅售價，因此定價時有些困難」，但德桑提斯說，基於該島的豐富歷史和房屋現狀，進入房產市場後將持續受到關注。