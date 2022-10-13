我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

50年來首次出售 馬州私人小島別墅賣210萬元

記者張筠／馬州報導
Tippity Wichity小島位於距華府90分鐘車程的馬州聖瑪麗郡。（房地產數據公司Townsend Visuals LLC提供）
Tippity Wichity小島位於距華府90分鐘車程的馬州聖瑪麗郡。（房地產數據公司Townsend Visuals LLC提供）

距離華府90分鐘車程的馬州聖瑪麗郡(St. Mary’s County)有一座Tippity Wichity小島，其上有一棟三居室的大房子，近日該小島和獨棟房屋進入房產市場，當前售價210萬元，這是該島和房屋1970年代末後首次出售。

Tippity Wichity島位於馬州聖瑪麗郡，搭船可至聖瑪麗河，該島蘊含深遠歷史，許多角落藏有陶器碎片，是美國原住民定居生活的標誌，美軍上尉Henry Howgate在內戰(Civil War)後買下該島，當時將這座小島作為貿易船隻的停靠站，並開設了一家酒廠，如今成為私人住宅。

該小島和獨棟房屋近50多年來首次進入房產市場，當前售價210萬元。（房地產數據公...
該小島和獨棟房屋近50多年來首次進入房產市場，當前售價210萬元。（房地產數據公司Townsend Visuals LLC提供）

從該島乘船十分鐘，可到達聖瑪麗大學(St. Mary’s College)，附近的Leonardtown小鎮也有許多特色餐廳和商店；小島位於水平面上方約十呎，免受洪水或海平面上升的影響，其中一個熱門項目是從該島乘帆船或摩托艇，沿著聖瑪麗河及波多馬克河觀光，最後可抵達奇薩皮克灣(Chesapeake Bay)。

目前的屋主將其作為避暑別墅，設備完善，有條件長期居住；TTR Sotheby國際房產經紀公司的專員德桑提斯(David DeSantis)說，這是自1970年代後期以來，Tippity Wichity小島及其房屋首次出售，「環境非常私密、幽靜，別墅完美結合自然和歷史，也是絕好的度假勝地」。

當前該房屋售價210萬元，「在市場上很難找到可以參考的私人島嶼和別墅售價，因此定價時有些困難」，但德桑提斯說，基於該島的豐富歷史和房屋現狀，進入房產市場後將持續受到關注。

馬州 德桑提斯 原住民

上一則

氣候變化導致人口遷徙 芝目標減碳62%因應

下一則

擴充雲端人才 亞馬遜水晶市技術中心免費培訓

延伸閱讀

馬州喬郡青少年宵禁 延續至今年底

馬州喬郡青少年宵禁 延續至今年底
馬州法院裁決州和地方皆可提前計票 考克斯團隊批法官越權

馬州法院裁決州和地方皆可提前計票 考克斯團隊批法官越權
馬州喬郡青少年宵禁10/11到期 郡府：效果佳 評定再續

馬州喬郡青少年宵禁10/11到期 郡府：效果佳 評定再續
華男砸壞聖母像 被指控仇恨犯罪

華男砸壞聖母像 被指控仇恨犯罪
馬州多項新法生效 法定結婚年齡提高至17歲

馬州多項新法生效 法定結婚年齡提高至17歲

熱門新聞

要在伊州申請隱蔽槍證，需有持槍證並接受課堂與靶場訓練。(芝加哥槍友會提供)

芝城華埠屋主開槍自衛 非裔入室竊賊腹部中彈

2022-10-05 09:26
喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01
野雲雀植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。（維州費郡政府提供）

秋季賞楓 大華府7大好去處

2022-10-08 12:56
因應教師嚴重短缺，新法令助新州最大學區紐瓦克學區聘到26名退休教師，另有10人今後數周將陸續到崗。(Getty Images)

年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋

2022-10-07 15:46
馬州蓋城是華人聚集的地區，該城市因文化多元、包容性強、各年齡段資源豐富，成為全美第七名最適合大家庭生活的城市。（記者張筠／攝影）

全美大家庭宜居城市 馬州蓋城居第7 維州里茲堡第8

2022-10-05 12:54

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好