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華府音樂文化節 10/15亞當斯摩根社區登場

記者張筠／華盛頓報導
亞當斯摩根社區的音樂文化節每年登場，邀請地方樂隊和創作人帶來音樂盛宴，附近商家也推出促銷活動。（主辦方提供）
亞當斯摩根社區的音樂文化節每年登場，邀請地方樂隊和創作人帶來音樂盛宴，附近商家也推出促銷活動。（主辦方提供）

受颶風「伊恩」(Ian)影響，華府新興社區亞當斯摩根(Adams Morgan)舉行的年度免費音樂文化節「PorchFest」改至15日舉行，今年有逾70個樂隊在社區各角落演奏，除了特色藝廊、露天舞台值得探索，附近的商家也將推出文化節特色餐飲和折扣，邀請民眾在音樂和美食中享受秋光。

華府亞當斯摩根社區的年度免費音樂文化節「PorchFest」將在15日登場。（主...
華府亞當斯摩根社區的年度免費音樂文化節「PorchFest」將在15日登場。（主辦方提供）

「PorchFest」每年吸引數千遊客，是亞當斯摩根社區經濟發展的一大推動力，每年音樂表演都涉及多元類別，包括經典的搖滾樂、說唱、藍調爵士、古典音樂、流行音樂等，該社區附近的上百家餐廳和酒吧在此季節也會推出促銷活動和特色菜單，活絡經濟，此音樂文化節在新冠疫情後也更受民眾期待。

今年的文化節邀請到多位著名音樂人和團體，包括Bryce Bowyn、Ari Voxx、Brian Lee、Airport 77s等；當地的樂隊和創作人也將登上舞台，展示他們的音樂才華，15日當天從下午2時至晚上6時有不間斷的演出。

參與者可在活動總展台領取表演地圖和免費的通行手環，憑藉手環可在部分餐廳享受特別優惠，也可兌換禮品，具體領取位置為Columbia街與Adams Mill路交口的廣場。

亞當斯 疫情 美食

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