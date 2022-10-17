首次購房者購房可得補助1萬美金11月6日馬州Columbia舉辦第二次購房補助金講座

9月24日Rockville舉辦的第一次購房補助金講座

來美國工作穩定後，基本上所有移民首要就是要考慮購房了。買房是每個人一生中的大事，可是對於新移民來說，美國買房需要哪些條件？有什麼買房流程？在美國買房值得嗎？有哪些注意事項？這些都是我們無時不刻都在思考的問題。

在美國買賣房產都需要一名房產經紀，但是遇到一位稱職的房產經紀還是可遇不可求的！一位好的房產經紀會幫第一次購房者避不少坑，能節約很多時間和金錢，牢牢把握住每次撿漏房子的機會!

最近隨著利率 不斷的上漲，房地產看似淡了些，實際上並非如此。隨著房租的上漲，許多人還是覺得需要買個剛需房。這次講座由房產經紀Michelle的合作銀行Meridian Bank為第一次買房者申請$7500買房補助，若是護士，老師，員警以及消防員還可申請到$10000的買房補助金。並且顛覆之前買房必須的20%的首付款，現在他們可以做到零首付購房並且不需要支付任何的貸款保險 金！最近隨著市場的利率到了將近7%，房地產經紀的職責不僅是幫買房者找到合適的房子，並且可以幫客戶找到最適合的貸款專案。Meridian Bank這次不僅對第一次買房者提供了很好的機會，對投資客的Vacation Home也只需要放到10%的首付，並且不需要支付貸款保險! 目前的利率也僅是5.5%起，無需買點！機會難得！讀者若有任何購房問題可以聯繫房產中介Michelle 202-599-7860微信號MICHELLE-0904。

2020年至2022年利率的暴跌將房產價格推至了另一個高點。2022年下半年起，利率開始慢慢回調，做為一個好的房產經紀Michelle，在眾多銀行，貸款經紀中找到Meridian Bank的Jessie。他們銀行可以為第一次買房者提供最高至1萬美金的購房補助金，並且還可以提供零首付的貸款方針！9月24日Samson Properties的Michelle和Meridian Bank的Jessie在Rockville舉辦了第一次針對第一次購房者的講座，大家的反應都十分熱烈。他們將於11月6日在馬州Columbia再次舉辦【美國第一次買房福利】講座。講座包含1.首次購房需要準備什麼 2.美國買房流程 3.交易遇到問題，如果無理由拿回定金 4.如何零首付購房 5.如何申請購房補助 6.房產證上應該放誰的名字。

講座時間：11月6日星期日11:30am-12:30pm 地點：8894 Stanford Blvd, #203. Columbia, MD 21045。購房補助金及座位有限，請聯繫[email protected] 或917- 385-5330報名。報名時請提供參加人數，名字以及聯繫方式。