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陳氏汽車鈑金維修專業陳師傅親自主理 價錢公道合理

本報華府訊
「陳氏汽車鈑金維修」經驗豐富的陳老闆
「陳氏汽車鈑金維修」經驗豐富的陳老闆

踏入秋季，您的代步工具，準備好了嗎？秋季落葉滿地，行車時輪胎的氣壓，與夏季豔陽高照下開車，輪胎氣壓會有不同，您調整了嗎？引擎是否有不明聲音？需要保養否？要知道及早找專家檢查，小保養花費不多，不要等到煞車磨損光了，或正時皮帶在行車時斷掉再來修，花費就不是小數目啦！或者您新車不小心碰撞，需要鈑金噴漆嗎？可有熟稔的汽車維修朋友，可信賴否？請您速來位於馬州銀泉市的「陳氏汽車鈑金維修」，讓通曉您語言的陳師傅幫您看看。  

馬州銀泉市元老級專門維修汽車、鈑金噴漆的「陳氏汽車鈑金維修」A Quality Auto Body & Services，由老闆陳先生親自主理。陳先生擁有三十多年修護汽車經驗，通中英文，並擁有美國 I-CAR gold class金牌品質及ASE證書，專業且手藝巧，保證讓您滿意。車廠擁有最新最齊全的設備，最新四輪電腦定位、電腦檢查且可與原廠連線，保證高品質的噴漆，免費檢查所有汽車方面的問題，確保您的安全，為您服務。

「陳氏汽車鈑金維修」修護廠，給予您高品質的服務，經驗豐富，平日與各車場零件部門熟稔，若您車需要換新零件，陳氏汽車保證最快為您找到零件。陳氏汽車修護廠內有烘烤、噴漆、有大型矯正汽車機床，及備有最新的儀器，提供不同焊接，包括有電焊、鋁合金焊接、點焊、塑料焊接。某些撞凹的車身，可以不必打洞，即可拉平，磨平後，上漆、打光、油漆以電腦分析著色，修好後，可恢復與全新車一樣。收費專業，價錢公道合理。

「陳氏汽車鈑金維修」另有機械維修部，照顧所有與汽車機械有關之機械維修，包括引擎檢修、煞車、原廠配件檢查修理或換裝、變速箱維修、冷暖氣、冷卻系統水箱水漕等換新、電路檢查、換機油、檢查輪胎、車子定期的保養檢查等。「陳氏汽車鈑金維修」信用可靠，專業技術師傅們誠懇為您服務，接受各種保險。

「陳氏汽車鈑金維修」可以幫忙您與保險公司交涉，為客戶討回您修車應該得到的費用。「陳氏汽車鈑金維修」採用最好的噴漆質量，以原廠標準修理技術來照顧您的車，修護廠有執照的修護專家，精通各車廠的車，可以讓您冬季開車無虞放心。

「陳氏汽車鈑金維修」位於： 2325 Perkins Place, Silver Spring, MD 20910。從馬州環城公路 31 號出口 (Georgia Ave 喬治亞大道往南也就是往城內走)，右轉上Seminary Rd., 順著彎彎的路，走上Brookville 過橋後，左轉上Talbot Ave，看見「陳氏汽車」招牌，第一條巷子再右轉上Perkins Place即可。

「陳氏汽車鈑金維修」在地鐵紅線 Forest Glen 附近，「陳氏汽車」亦可免費接送至 Forest Glen 紅線地鐵站。營業時間從週一至週五 8am- 6:30pm，週六8:30am- 5pm。「陳氏汽車」電話：301-585-3600，或傳真：301-585-6977。或請上網瀏覽：www.AQualityAutobody.com。

汽車 馬州 地鐵站

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