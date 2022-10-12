馬州喬郡青少年宵禁 延續至今年底

馬州 喬治王子郡(Prince George’s County)郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)11日宣布，青少年宵禁 政策效果良好，明顯緩解犯罪問題，常涉及青少年的劫車案件少了近六成，郡府因此決定延續執行到今年年底。

喬治王子郡政府數據顯示，9月的30天試行政策中，總體犯罪行為降低了20%，其中凶殺案減少47%，劫車犯罪少了近60%，除了四名青少年違反宵禁，艾索布斯表示全郡多數青少年和兒童都遵守規定，家長和教育 機構也非常配合。

郡府表示，宵禁政策重點不在於懲罰，而是敦促家長們盡好養育和管教孩子的責任；自從執行宵禁以來，郡府也收到許多家長和學生的反饋意見，希望郡府除了祭出硬性規定，也應增加更多教育活動，讓青少年和兒童的課餘生活更豐富，發展在體育、文化藝術等方面的興趣愛好，也能培養公共服務的能力，從根本上解決青少年無所事事、養成壞習慣甚至走向犯罪的問題。

該宵禁政策規定，未滿16歲的青少年及兒童，每周日至周四晚上10時至凌晨5時、周五和周六午夜12時至凌晨5時，必須待在家中，若要出門必須有成人陪同，該政策首次試行已於11日到期，郡府評定後決定延續至今年年底。