NASA「你有毅力」學生選拔 申請至10/31

美國國家航空暨太空 總署(NASA)近日舉行「你有毅力」(You've Got Perseverance!)的傑出學生選拔活動，重在挖掘年輕典範，鼓勵學生在學業、公共服務等方面銳意進取，活動申請截至31日；該獎項的報名可由了解學生在學校生涯表現的教育工作者或社區領袖提名。

「毅力號 」(Perseverance)火星 探測車2021年2月18日成功登陸火星，並降落在耶澤羅撞擊坑，該車為太空總署新一代火星車，用於搜尋火星上生命存在的證據，毅力號還攜帶一台名為「機智號」的無人機，配合推展科學研究。

「毅力號」的精神包括好奇心、洞察力、奮發向上。為鼓勵6至12年級學生在學術上發揮毅力，太空總署歡迎教師、教育工作者和社區領袖提名努力向學的學生，分享他們奮發求學的勵志故事，表揚在學校和社區的卓越表現。

該選拔活動旨在發掘年輕人的學習典範，提升學生對學業的挑戰和信心，促使他們在學業、公眾服務等方面銳意進取，同時也鼓勵更多年輕人走進航天領域。

申請截至10月31日，評選結果將於11月21日公布，得獎學生可獲得一封直接從「毅力號」火星車發送的祝賀消息、直接與太空總署毅力號團隊成員對話交談的機會、以及一份包含毅力號任務要點的獎勵資料袋。詳情可登錄：https://go.nasa.gov/3Cmxa5f。