我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

馬州法院裁決州和地方皆可提前計票 考克斯團隊批法官越權

記者張筠／馬州報導
馬州上訴法院近日裁決，允許州級和地方選舉官員提前統計郵寄選票。圖為馬州選票投遞箱。（馬州政府提供）
馬州上訴法院近日裁決，允許州級和地方選舉官員提前統計郵寄選票。圖為馬州選票投遞箱。（馬州政府提供）

馬州上訴法院近日發布裁決，允許州級和地方選舉官員提前統計郵寄選票(mail-in ballot)，該裁決標誌馬州選舉委員會在法律爭訟中的勝利，反對提前計票的共和黨州長候選人考克斯(Dan Cox)團隊表示，理解州選舉委員會的初衷，但法院沒有權力更改州議會制定或州長通過的法律。

經過五小時庭審，馬州上訴法院首席法官費德(Mathew Fader)7日簽署發布一份四頁的裁決書，允許馬州選舉委員會的請願，即在選舉部門收到郵寄選票後就可馬上開始統計工作，但在選舉日當天各選票站關閉之前不得公布結果。

根據馬州現行法律，郵寄選票直到選舉日結束後一天才可打開、統計，但馬州選舉委員會表示，若遵守該時間規定，可能導致地方官員的選舉結果無法及時出爐，甚至會影響12月初新舊官員的交接工作，因此向法院請願提前計票。

馬州選舉委員會的代表律師以及馬州助理檢察長科爾賓(Daniel Kobrin)也表示，選舉相關工作應隨社會變化而有適當調整，新冠疫情後越來越多選民偏向郵寄投票，這相應導致計票工作的重心轉移，「我們從未預料到新冠疫情會從根本上改變馬州民眾的投票習慣，但根據大環境調整法案或工作計畫，非常合理且有必要。」

截至目前，馬州已有逾55萬1000人申請郵寄選票，遠超以往紀錄；科爾賓說，現行法律加上郵政服務現況，地方選舉官員也沒有條件在短時間內統計大量選票，若不改變現狀，必然將會耽誤選舉結果。

馬州選舉委員會對法官的最終裁決非常滿意，表示這將幫助州級和地方官員順利推動選舉工作，也讓籌備更有條理。

反對提前計票的考克斯團隊表示，完全理解州選舉官員推動此改變的初衷，但與選舉和計票相關的法律，應由州議會制定，法院沒有權力更改，且在沒有緊急行政令的情況下，法院不應該在距離選舉日不到五周之際，臨時更改相關法律；考克斯目前沒有明確表示，是否會進一步向美國最高法院上訴。

馬州 疫情 投票

上一則

駐芝台北經文處雙十酒會 300嘉賓出席

下一則

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

延伸閱讀

馬州上訴法院裁決：今起可統計郵寄選票

馬州上訴法院裁決：今起可統計郵寄選票
馬州汽車安全座椅新規 10月1日生效 首次警告再犯罰款

馬州汽車安全座椅新規 10月1日生效 首次警告再犯罰款
角逐馬州州長 非裔作家、企業家摩爾爭取亞裔支持

角逐馬州州長 非裔作家、企業家摩爾爭取亞裔支持
馬州法官裁決 選舉日前可提前統計郵寄選票

馬州法官裁決 選舉日前可提前統計郵寄選票
高手在民間… 阿肯色尋鑽達人 1年找到50顆鑽

高手在民間… 阿肯色尋鑽達人 1年找到50顆鑽

熱門新聞

要在伊州申請隱蔽槍證，需有持槍證並接受課堂與靶場訓練。(芝加哥槍友會提供)

芝城華埠屋主開槍自衛 非裔入室竊賊腹部中彈

2022-10-05 09:26
本月中旬德拉瓦州一名6旬韓裔珠寶店店主遇搶，歹徒以手槍槍柄重擊該老翁頭部導致其重傷，隨後劫走店內價值10萬元的珠寶。(擷自6abc Philadelphia畫面)

美國夢碎…德拉瓦州亞裔珠寶店主被毆重傷 嫌犯被捕

2022-10-04 11:12
因應教師嚴重短缺，新法令助新州最大學區紐瓦克學區聘到26名退休教師，另有10人今後數周將陸續到崗。(Getty Images)

年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋

2022-10-07 15:46
馬州蓋城是華人聚集的地區，該城市因文化多元、包容性強、各年齡段資源豐富，成為全美第七名最適合大家庭生活的城市。（記者張筠／攝影）

全美大家庭宜居城市 馬州蓋城居第7 維州里茲堡第8

2022-10-05 12:54
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01
野雲雀植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。（維州費郡政府提供）

秋季賞楓 大華府7大好去處

2022-10-08 12:56

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高

注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職