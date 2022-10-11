馬州法院裁決州和地方皆可提前計票 考克斯團隊批法官越權

馬州上訴法院近日裁決，允許州級和地方選舉官員提前統計郵寄選票。圖為馬州選票投遞箱。（馬州政府提供）

馬州 上訴法院近日發布裁決，允許州級和地方選舉官員提前統計郵寄選票(mail-in ballot)，該裁決標誌馬州選舉委員會在法律爭訟中的勝利，反對提前計票的共和黨州長候選人考克斯(Dan Cox)團隊表示，理解州選舉委員會的初衷，但法院沒有權力更改州議會制定或州長通過的法律。

經過五小時庭審，馬州上訴法院首席法官費德(Mathew Fader)7日簽署發布一份四頁的裁決書，允許馬州選舉委員會的請願，即在選舉部門收到郵寄選票後就可馬上開始統計工作，但在選舉日當天各選票站關閉之前不得公布結果。

根據馬州現行法律，郵寄選票直到選舉日結束後一天才可打開、統計，但馬州選舉委員會表示，若遵守該時間規定，可能導致地方官員的選舉結果無法及時出爐，甚至會影響12月初新舊官員的交接工作，因此向法院請願提前計票。

馬州選舉委員會的代表律師以及馬州助理檢察長科爾賓(Daniel Kobrin)也表示，選舉相關工作應隨社會變化而有適當調整，新冠疫情 後越來越多選民偏向郵寄投票 ，這相應導致計票工作的重心轉移，「我們從未預料到新冠疫情會從根本上改變馬州民眾的投票習慣，但根據大環境調整法案或工作計畫，非常合理且有必要。」

截至目前，馬州已有逾55萬1000人申請郵寄選票，遠超以往紀錄；科爾賓說，現行法律加上郵政服務現況，地方選舉官員也沒有條件在短時間內統計大量選票，若不改變現狀，必然將會耽誤選舉結果。

馬州選舉委員會對法官的最終裁決非常滿意，表示這將幫助州級和地方官員順利推動選舉工作，也讓籌備更有條理。

反對提前計票的考克斯團隊表示，完全理解州選舉官員推動此改變的初衷，但與選舉和計票相關的法律，應由州議會制定，法院沒有權力更改，且在沒有緊急行政令的情況下，法院不應該在距離選舉日不到五周之際，臨時更改相關法律；考克斯目前沒有明確表示，是否會進一步向美國最高法院上訴。