聖經博物館 高科技介紹歷史

聖經博物館不僅展示豐富的聖經故事場景，也集合各種高科技設施。（聖經博物館提供）

大華府博物館 眾多，每間各具特色，位於華府國家廣場附近的「聖經博物館」不僅展示豐富的聖經故事場景，也集合了各種高科技設施，長期展出各時期藝術品和聖經文物，並歡迎各信仰背景的遊客前往認識「聖經」的歷史和影響。

聖經博物館歷時七年打造，由基督徒企業家格林家族，以及5萬1000多位捐贈者的支持，耗資5億元，2017年11月17日正式開幕。全館共43萬平方呎，包括地下一層和地上六層，呈現多元場景，帶領遊客親歷其境體驗聖經故事。

聖經博物館外觀或許不能與國家廣場附近的其他博物館相比，但內部設計極為用心，且具現代化，包括重現耶穌時代的拿撒勒村莊、新約及舊約沉浸式劇場、播映動畫等，還有兒童區、百老匯知名音樂劇「奇異 恩典」劇院、提供聖經飲食的咖啡館，以及種植了聖經所記載植物的屋頂平台花園等，聖經博物館中還有一個巨大展廳重現了耶穌時代的拿撒勒，帶民眾觀察耶穌生活的環境。

聖經博物館展出4000多種與聖經相關的展品，該規模在世界也極具影響力，對所有民眾來說都有許多看點，無神論者和非基督徒也可受益，該博物館把聖經裡引人入勝的故事都呈現出來，以通俗易懂且不乏趣味的方式陳述真理，所有想了解聖經的人都可在此有豐富收穫。

館方表示，若遊客每天以八小時參觀，共需九天才能全部看完，且館內有許多互動式設計，遊客可親自接觸到有關聖經的事物；聖經博物館的成立本是為「傳福音」，後來館方專家將其改成以「接觸聖經」為目的，使參觀者接觸聖經故事、歷史及其影響力，以更柔軟、靈巧的方式分享福音。