我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

費郡公校定10月為「多元性別」歷史月

記者張筠／維州報導

為回應維州楊京(Glenn Youngkin)政府上月推出關於跨性別群體的修訂草案，維州最大的費郡公校(FCPS)教委近日一致通過，將10月定為「多元性別(LGBTQIA+)歷史月」，給學生營造安全健康的成長空間；但楊京政府再次強調，在孩子的教育和成長中，官員不能排除家長而直接做決定。

維州州長楊京9月公布修訂草案，規定維州所有公校必須用法定姓名以及與生理性別一致的代名詞來稱呼學生，且針對學生是否要接受諮詢、輔導、或使用與生理性別不同的代名詞，校方都須向家長徵求意見，楊京政府表示此草案的目的在於尊重並維護父母在教育方面的權利。

不過此事引起許多學生的反彈，稱跨性別群體的利益受損，北維州多數郡市的公校系統也表示會繼續維護學生們的權益，避免他們身心受傷。

費郡公校教委近日一致表決通過，將10月定為「多元性別歷史月」，「此事令人身心俱疲，在推動性別公平的過程中，總有重重障礙」，費郡公校教委弗里施(Karl Frisch)、柯恩(Laura Jane Cohen)等人表示，我們對待跨性別群體的態度將定義我們的歷史，此事也將影響我們與學生、朋友、鄰居、同事等的相處。

費郡公校教委主席海澤(Rachna Sizemore Heizer)說，推動此「多元性別歷史月」重在鼓勵民眾積極為年輕人爭取權益，以高標準來審視民選官員的政策設計和執行效果，並讓跨性別群體獲得認同感，有安全的交流環境。

亞歷山卓市(Alexandria)公校系統官員也表示，會繼續維護跨性別青少年的權益，為他們營造一個健康充實的生活和學習環境，確保他們身心都能茁壯成長。

對此楊京辦公室發言人通過聲明回應，孩子是家庭成員，而不屬於官員或學校教委，維州人民去年(通過選舉)已表明，家長的權利和意見非常重要，家長也應有參與關於孩子成長、教育發展等方面的決策權，學校官員應當把家長意見納入，而不應該排除他們直接做決定。

公校 維州 跨性別

上一則

防失智失能 專家教肌力運動&步態訓練

下一則

北卡研究園區 獲Insite 5億元投資

延伸閱讀

砍公校預算 教育局高層人事費反增1億

砍公校預算 教育局高層人事費反增1億
紐約百餘家社區組織攜手 強化校園安全

紐約百餘家社區組織攜手 強化校園安全
紐約市投900萬打造公校上下學安全走廊等系列安保舉措

紐約市投900萬打造公校上下學安全走廊等系列安保舉措
譚歡欣辭紐約公校教師 嘆生命短暫

譚歡欣辭紐約公校教師 嘆生命短暫
金山教委徐安競選連任 獲亞裔領袖支持

金山教委徐安競選連任 獲亞裔領袖支持

熱門新聞

要在伊州申請隱蔽槍證，需有持槍證並接受課堂與靶場訓練。(芝加哥槍友會提供)

芝城華埠屋主開槍自衛 非裔入室竊賊腹部中彈

2022-10-05 09:26
本月中旬德拉瓦州一名6旬韓裔珠寶店店主遇搶，歹徒以手槍槍柄重擊該老翁頭部導致其重傷，隨後劫走店內價值10萬元的珠寶。(擷自6abc Philadelphia畫面)

美國夢碎…德拉瓦州亞裔珠寶店主被毆重傷 嫌犯被捕

2022-10-04 11:12
因應教師嚴重短缺，新法令助新州最大學區紐瓦克學區聘到26名退休教師，另有10人今後數周將陸續到崗。(Getty Images)

年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋

2022-10-07 15:46
馬州蓋城是華人聚集的地區，該城市因文化多元、包容性強、各年齡段資源豐富，成為全美第七名最適合大家庭生活的城市。（記者張筠／攝影）

全美大家庭宜居城市 馬州蓋城居第7 維州里茲堡第8

2022-10-05 12:54
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01
野雲雀植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。（維州費郡政府提供）

秋季賞楓 大華府7大好去處

2022-10-08 12:56

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高

注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職