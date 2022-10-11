費郡公校定10月為「多元性別」歷史月

為回應維州 楊京(Glenn Youngkin)政府上月推出關於跨性別 群體的修訂草案，維州最大的費郡公校 (FCPS)教委近日一致通過，將10月定為「多元性別(LGBTQIA+)歷史月」，給學生營造安全健康的成長空間；但楊京政府再次強調，在孩子的教育和成長中，官員不能排除家長而直接做決定。

維州州長楊京9月公布修訂草案，規定維州所有公校必須用法定姓名以及與生理性別一致的代名詞來稱呼學生，且針對學生是否要接受諮詢、輔導、或使用與生理性別不同的代名詞，校方都須向家長徵求意見，楊京政府表示此草案的目的在於尊重並維護父母在教育方面的權利。

不過此事引起許多學生的反彈，稱跨性別群體的利益受損，北維州多數郡市的公校系統也表示會繼續維護學生們的權益，避免他們身心受傷。

費郡公校教委近日一致表決通過，將10月定為「多元性別歷史月」，「此事令人身心俱疲，在推動性別公平的過程中，總有重重障礙」，費郡公校教委弗里施(Karl Frisch)、柯恩(Laura Jane Cohen)等人表示，我們對待跨性別群體的態度將定義我們的歷史，此事也將影響我們與學生、朋友、鄰居、同事等的相處。

費郡公校教委主席海澤(Rachna Sizemore Heizer)說，推動此「多元性別歷史月」重在鼓勵民眾積極為年輕人爭取權益，以高標準來審視民選官員的政策設計和執行效果，並讓跨性別群體獲得認同感，有安全的交流環境。

亞歷山卓市(Alexandria)公校系統官員也表示，會繼續維護跨性別青少年的權益，為他們營造一個健康充實的生活和學習環境，確保他們身心都能茁壯成長。

對此楊京辦公室發言人通過聲明回應，孩子是家庭成員，而不屬於官員或學校教委，維州人民去年(通過選舉)已表明，家長的權利和意見非常重要，家長也應有參與關於孩子成長、教育發展等方面的決策權，學校官員應當把家長意見納入，而不應該排除他們直接做決定。