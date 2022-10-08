馬州喬郡青少年宵禁10/11到期 郡府：效果佳 評定再續

喬治王子郡的青少年宵禁政策已執行近一個月，效果良好，郡府評估後決定未來政策。（記者張筠╱攝影）

馬州 喬治王子郡(Prince George's County)青少年宵禁 政策11日將到期，郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)表示，近一個月來違規的青少年和兒童不多，但打擊犯罪的效果良好，全郡涉及青少年的劫車案件驟減，郡府將評估數據再決定未來是否延續。

宵禁政策規定，未滿17歲民眾，每周日至周四晚上10時至凌晨5時、周五和周六午夜12時至凌晨5時，必須待在家中，或須有成人陪同才可出門；該政策首先試行30天，本月11日到期。

喬治王子郡此前已有近30年未實行宵禁，但艾索布斯表示，如今政策效果良好，該郡的劫車案件多發生在晚上10時至清晨5時，且嫌疑人多為青少年，近一個月來，涉及青少年的劫車案大幅減少，「從未想過宵禁可以解決暴力，在養育下一代方面，此政策也提升了社區的凝聚力。」

郡府表示，宵禁的一個月期間，違規人數不多，且警方在巡邏期間也及時制止了意外事件，警方6日凌晨1時30分左右在Powder Mill路發現一輛高速飛馳的車輛，逼停後發現駕駛員是一名14歲男孩，他未經同意就開了母親的車出門，「所幸警方及時發現，若發生意外，後果可能不堪設想」，艾索布斯表示，宵禁不僅打擊暴力，也拯救生命。

艾索布斯表示，該宵禁政策也幫助一些年輕人免於同儕壓力，「很多孩子會認為同學晚上都出門，自己不出門顯得不合群」，該規定不僅保護年輕人的身體和生命安全，也在一定程度上維護他們的心理健康 。

郡府將在11日後與警方分析數據，確認未來的政策方向，艾索布斯說，「雖然在解決暴力問題方面仍有很長的路要走，但喬治王子郡會竭力使用所有可行方法，建設安全穩定的社區。」