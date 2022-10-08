我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

馬州喬郡青少年宵禁10/11到期 郡府：效果佳 評定再續

記者張筠／馬州報導
喬治王子郡的青少年宵禁政策已執行近一個月，效果良好，郡府評估後決定未來政策。（記者張筠╱攝影）
喬治王子郡的青少年宵禁政策已執行近一個月，效果良好，郡府評估後決定未來政策。（記者張筠╱攝影）

馬州喬治王子郡(Prince George's County)青少年宵禁政策11日將到期，郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)表示，近一個月來違規的青少年和兒童不多，但打擊犯罪的效果良好，全郡涉及青少年的劫車案件驟減，郡府將評估數據再決定未來是否延續。

宵禁政策規定，未滿17歲民眾，每周日至周四晚上10時至凌晨5時、周五和周六午夜12時至凌晨5時，必須待在家中，或須有成人陪同才可出門；該政策首先試行30天，本月11日到期。

喬治王子郡此前已有近30年未實行宵禁，但艾索布斯表示，如今政策效果良好，該郡的劫車案件多發生在晚上10時至清晨5時，且嫌疑人多為青少年，近一個月來，涉及青少年的劫車案大幅減少，「從未想過宵禁可以解決暴力，在養育下一代方面，此政策也提升了社區的凝聚力。」

郡府表示，宵禁的一個月期間，違規人數不多，且警方在巡邏期間也及時制止了意外事件，警方6日凌晨1時30分左右在Powder Mill路發現一輛高速飛馳的車輛，逼停後發現駕駛員是一名14歲男孩，他未經同意就開了母親的車出門，「所幸警方及時發現，若發生意外，後果可能不堪設想」，艾索布斯表示，宵禁不僅打擊暴力，也拯救生命。

艾索布斯表示，該宵禁政策也幫助一些年輕人免於同儕壓力，「很多孩子會認為同學晚上都出門，自己不出門顯得不合群」，該規定不僅保護年輕人的身體和生命安全，也在一定程度上維護他們的心理健康

郡府將在11日後與警方分析數據，確認未來的政策方向，艾索布斯說，「雖然在解決暴力問題方面仍有很長的路要走，但喬治王子郡會竭力使用所有可行方法，建設安全穩定的社區。」

宵禁 馬州 心理健康

上一則

秋季賞楓 大華府7大好去處

下一則

普選倒數 網路出包 影響維州10萬選民

延伸閱讀

馬州大學刪43教職崗位 雇員憂教學品質下降

馬州大學刪43教職崗位 雇員憂教學品質下降
馬州上訴法院裁決：今起可統計郵寄選票

馬州上訴法院裁決：今起可統計郵寄選票
馬州法官裁決 選舉日前可提前統計郵寄選票

馬州法官裁決 選舉日前可提前統計郵寄選票
力拚期中選舉 民主黨將「墮胎」升級為「自由」議題

力拚期中選舉 民主黨將「墮胎」升級為「自由」議題
退休大法官布萊爾：已盡最大努力阻止羅訴韋德案遭推翻

退休大法官布萊爾：已盡最大努力阻止羅訴韋德案遭推翻

熱門新聞

麻州華裔婦女柯秀芳承認殺害前房東加伯，他的屍體在自己家中被發現。(CBS電視畫面截圖)

在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東

2022-09-30 20:44
要在伊州申請隱蔽槍證，需有持槍證並接受課堂與靶場訓練。(芝加哥槍友會提供)

芝城華埠屋主開槍自衛 非裔入室竊賊腹部中彈

2022-10-05 09:26
芝城滅門血案兇嫌烏利布(左)、拉莫斯。(芝加哥警局)

開槍、割喉 芝6死滅門案開庭 前女友作證兇嫌殘忍弒親

2022-09-30 11:41
劉強東夫婦在預定民事庭審日前，曾疑出現在明州Target購物。(取自微博)

劉強東案律師解析 和解是明智決定 賠償金額估計千萬

2022-10-02 19:31
新澤西州一名男子被控幾乎天天去前妻琳達‧托雷洛的墳墓上小便，經托雷洛的兒子聯繫警方、安裝攝影機之後，才被揭穿。（WKRC電視台截圖）

詭異劣行 新州男子天天到前妻墳撒尿

2022-10-01 16:40
本月中旬德拉瓦州一名6旬韓裔珠寶店店主遇搶，歹徒以手槍槍柄重擊該老翁頭部導致其重傷，隨後劫走店內價值10萬元的珠寶。(擷自6abc Philadelphia畫面)

美國夢碎…德拉瓦州亞裔珠寶店主被毆重傷 嫌犯被捕

2022-10-04 11:12

超人氣

更多 >
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年
丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂