普選倒數 網路出包 影響維州10萬選民

距離11月8日的普選不足五周，維州選民註冊 系統6日因技術故障，導致逾10萬名選民的信息處理延誤，州府不得不將大批量的信息轉給地方選舉部門處理，勉強維持選舉前的籌備工作，此事雖不會威脅選舉安全，但部分立法者質疑州府沒有做好準備，地方官員也表示州府的疏失讓他們工作應接不暇。

維州選舉官員比爾斯(Susan Beals)說，所有受影響的選民信息都已移交地方選舉部門處理，目前州府的技術問題也已解決，主要原因是網路連結問題，所幸沒有任何數據流失；維州選舉廳沒有給出更多細節，讓部分立法者不滿，民主黨州參議員斯普爾(Lionell Spruill)6日致信要求比爾斯進一步解釋，並批評政府沒有對州議會和公眾保持坦承、透明。

州府和地方官員都表示，本次技術故障雖然導致需處理的信息大量堆積，但在維州選民註冊的截止日10月17日前能解決，選民也能及時收到投票 地點的通知；今年維州選民也可直接在選舉日當天，到投票站登記註冊並投下臨時選票，選民信息核實後該選票即有效。

負責跟進維州選舉和支出的非營利組織「Virginia Public Access Project」近期發現維州政府處理的選民信息量有明顯變化，5月處理了2萬多份選民註冊的數據，6月卻驟減至8800，到9月又回升至2萬。

該組織將政府的技術問題概括為「網路連結問題」，5日發布的研究報告也預測，此問題可能影響4萬名首次註冊的選民；數據顯示，出現網路問題後，州府將約10萬7000份選民註冊信息移交地方選舉部門處理，包括地址變更、首次註冊等內容。

部分郡市的官員感到壓力很大，不知仍將從州府收到多少需處理的信息，本地的選舉籌備進度也因此受影響；費郡已收到1萬1000份選民數據，目前僅有十人負責，亞歷山卓市已收到2400份數據。

批評者表示此事反映州府對選舉的準備仍不夠充分，雖然數據處理延遲不會直接損害選舉安全，但效率低下，且將本該由州府負責事務推給地方處理，也讓人無法對政府放心。