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秋季賞楓 大華府7大好去處

記者王福權／華盛頓報導
野雲雀植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。（維州費郡政府提供）
野雲雀植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。（維州費郡政府提供）

華府深秋「色彩秀」即將開始，附近園區層林盡染，絢爛多姿，秋季也被認為是華府僅次於櫻花季適合外出郊遊的時節，以下是大華府附近適合賞楓的七個好去處。

國家植物園(U.S. National Arboretum)是大華府最美麗的賞楓園區，占地446畝，深藏在華府東北部，國會大廈柱與樹木、秋葉形成鮮明對比，成為參觀植物園最美麗秋景。遊客可步行或駕車遊覽花園，也可以在國家香草園體驗森林浴。植物園免費開放且有免費停車場，適合家庭出遊。

岩溪公園(Rock Creek Park)占地1700公頃，位於華府市內，是全球最大的市內天然公園，也是觀賞秋景的絕佳去處。該公園有多條適合秋季徒步旅行的小徑，自然與人文景觀完美結合，除了有色彩斑斕的楓葉，還有生動活潑的小溪，適合輕鬆出行。

羅斯福島(Theodore Roosevelt Island)是華府隱藏的寶石，這座位於波托馬克河的小島結合樹木、橋梁、噴泉和池塘，可從華盛頓紀念公園大道旁的人行天橋進入。占地90畝的公園上，有近兩哩的小徑和一座17呎高的羅斯福總統像，站在小徑上，波托馬克河開闊的風景、喬治城河濱熙攘人群的城市特色，都能盡收眼底。

大瀑布公園(Great Falls National Park)有大華府最壯觀的景色和秋葉，因地貌豐富，每年吸引大量民眾。占地800畝的公園有15哩小徑，難易結合。金秋季節站在觀景臺上，可欣賞到嶙峋岩石、澎湃水勢，以及波托馬克河兩岸的爛漫秋色。

華盛頓紀念公園大道(George Washington Memorial Parkway)是一條歷史悠久且風景秀麗的道路，秋季非常適合沿著該大道悠閒的開車兜風，欣賞華府天際線以及波托馬克河兩岸的秋葉美景。公園大道連接了20多個紀念美國歷史上重要景點，可以隨時在俯瞰處停下來觀賞秋景並了解歷史。

塞內卡溪州立公園(Seneca Creek Park)是馬州一個欣賞秋景的理想選擇，沿著塞內卡溪，有14哩的美麗幽徑，沿途還有不少野生動物。

野雲雀植物園(Meadowlark Botanical Gardens)有95畝的大型觀賞展示花園，樹木種類繁多，秋季楓葉色彩斑斕、錯落有致。該植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。

華府 植物園 馬州

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