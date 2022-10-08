華府自然歷史博物館 10/12免費恐龍化石展

自然歷史博物館將於12日舉行「認識恐龍化石科學活動」，邀請大小朋友認識古老生態系統。（自然歷史博物館提供）

為擴大慶祝「國家化石日」，華府的國家自然歷史博物館 將於12日舉辦「認識恐龍 化石科學活動」，活動完全免費，館方希望通過特展與首次大型免費活動，給大小朋友們普及中生代動物和現今陸路動物的區別，進一步認識牠們為適應環境所做的改變。

自然歷史博物館將用恐龍化石和兒童喜愛的活動來慶祝「國家化石日」，在3萬1000平方呎的化石展廳，展出八組最具代表性、來自恐龍盛世的物種，以及稀有的化石真品和恐龍骨架，帶領遊客探索古老的生態系統，見證動植物的生命進化，近距離觀察早期昆蟲、爬行動物、哺乳動物，民眾也有機會觸摸700個化石標本。

12日活動當天，來自史密森尼協會和國家公園管理局的科學家及教育 工作者也將與家庭親子、學校團體、以及對地球歷史有興趣的民眾見面。本次活動除了為參觀者提供新角度來了解氣候變化，更帶領民眾認識人類的選擇將如何影響未來，館內也有虛擬互動設施，包括會動的彩色故事展、動手挖化石、恐龍化石傳音與VR恐龍放大鏡等，遊客們也有機會從史前植物、動物的鑄件中製作化石，提升展覽趣味性。

本次活動為三至十歲的兒童及其家長、老師設計，歡迎大小朋友加入，時間為上午10時至下午2時。詳情可登錄：https://s.si.edu/3e4ogRF。