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華府自然歷史博物館 10/12免費恐龍化石展

記者王福權／華盛頓報導
自然歷史博物館將於12日舉行「認識恐龍化石科學活動」，邀請大小朋友認識古老生態系統。（自然歷史博物館提供）
自然歷史博物館將於12日舉行「認識恐龍化石科學活動」，邀請大小朋友認識古老生態系統。（自然歷史博物館提供）

為擴大慶祝「國家化石日」，華府的國家自然歷史博物館將於12日舉辦「認識恐龍化石科學活動」，活動完全免費，館方希望通過特展與首次大型免費活動，給大小朋友們普及中生代動物和現今陸路動物的區別，進一步認識牠們為適應環境所做的改變。

自然歷史博物館將用恐龍化石和兒童喜愛的活動來慶祝「國家化石日」，在3萬1000平方呎的化石展廳，展出八組最具代表性、來自恐龍盛世的物種，以及稀有的化石真品和恐龍骨架，帶領遊客探索古老的生態系統，見證動植物的生命進化，近距離觀察早期昆蟲、爬行動物、哺乳動物，民眾也有機會觸摸700個化石標本。

12日活動當天，來自史密森尼協會和國家公園管理局的科學家及教育工作者也將與家庭親子、學校團體、以及對地球歷史有興趣的民眾見面。本次活動除了為參觀者提供新角度來了解氣候變化，更帶領民眾認識人類的選擇將如何影響未來，館內也有虛擬互動設施，包括會動的彩色故事展、動手挖化石、恐龍化石傳音與VR恐龍放大鏡等，遊客們也有機會從史前植物、動物的鑄件中製作化石，提升展覽趣味性。

本次活動為三至十歲的兒童及其家長、老師設計，歡迎大小朋友加入，時間為上午10時至下午2時。詳情可登錄：https://s.si.edu/3e4ogRF。

恐龍 博物館 教育

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