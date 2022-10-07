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馬州大學刪43教職崗位 雇員憂教學品質下降

記者張筠／馬州報導
馬里蘭大學全球分校上月底突然宣布永久刪去43個教職崗位，被質疑不夠重視職場環境，沒有平衡師資和學生需求。（取自學校官方臉書）
馬里蘭大學全球分校上月底突然宣布永久刪去43個教職崗位，被質疑不夠重視職場環境，沒有平衡師資和學生需求。（取自學校官方臉書）

馬里蘭大學全球分校(University of Maryland Global Campus)上月底突然宣布永久刪去43個教職崗位，其中受影響的多名教職是馬州最大工會「AFSCME」的成員，批評者稱該校不夠重視職場環境，也有人擔憂未來的教學輔導、課程設計將受影響，加之學費增長，恐怕更不利於該校招生

馬里蘭大學全球分校並非馬里蘭大學(UMD)的分部，但是馬里蘭大學在1920年代推動成立的成人夜間部學校，專門為有全職工作、家庭或在軍隊服役的民眾提供線上教育機會，屬於馬州大學系統內的一個獨立教育機構，也是全美最大的高等線上教育機構之一。

馬里蘭大學全球分校校長弗勒(Gregory Fowler)9月28日通過公開信宣布永久刪減43個教職崗位的消息，表示為了適應疫情後的改變，該校不得不做此艱難決定；新冠疫情爆發後不久，馬里蘭大學全球分校就啟動昂貴的廣告營銷，旨在擴大招生，提高學生註冊率，此活動仍在推進中，但效果不明顯，數據顯示，該校2021年秋季本科生減少至不足5萬人。

受影響的員工中，有六人是馬州規模最大工會「美國州、郡與市雇員聯合會」(AFSCME)的成員，該工會領袖表示，有四名被裁員工在該學校任職了10年，一人14年，另一人16年，其他不屬於該工會的被裁教職中，有幾人任教至少20年，突然失業對他們的生活影響重大。

被刪減的職位包括行政助理、寫作輔導、技術人員等，該工會表示此舉將給教學帶來嚴重影響，也不利於課程設計。

代表AFSCME的學校行政助理布莉(Krista Bulley)表示，學校職員之所以非常不滿，主要原因包括校長宣布裁員的時間，「剛好在州府宣布給全州雇員調漲薪資的前一天公布此消息，令人難以接受」；馬州州長霍根(Larry Hogan)此前宣布，11月1日將給所有州府職員調漲4.5%薪資。

學校發言人路德維格(Bob Ludwig)說，被裁教職將獲得離職薪資和福利，也有相應的就業支持；但工會批評該校沒有將穩定的職場環境擺在優先地位，也有質疑聲指，學校只顧招生卻將教職裁掉，未來將無法平衡師資或保證教育質量。

目前該校運營預算為4億8650萬元，比去年少了5%，今年秋季學期，州內(in-state)本科生的學費為每學分306元，比去年漲了6元，研究生則漲了10元至每學分514元；外州學生的費用不變，本科和研究生分別為499元和659元。

該校在大華府以外的地區有2億8900萬元營銷招生預算，第一年花費1800萬元在賓州費城投放廣告，但最終只吸引到212名學生；大華府地區的營銷預算為2億1100萬元。

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