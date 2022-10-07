喬治城運河維修 遊船運營至10/30 2025年重啟

與喬治城商業區僅有一街之隔的C&O運河是一大亮點，每年夏季遊船服務吸引大量民眾。（喬治城遺產提供）

華府 喬治城(Georgetown)特色的C&O運河觀光 項目明年初將進入維修，遊船服務運營到今年10月30日，而後將暫停，預計2025年初重啟。

以悠久歷史、特色建築吸引遊客和民眾的喬治城，是華府不可錯過的觀光景區，除了各國美食及琳瑯滿目的小店，與商業區僅有一街之隔的C&O運河也是一大亮點，該運河的遊船項目今年4月才恢復，因先前的船隻損壞嚴重，2011年停用，遊船服務也暫停多年。

負責該項目的機構「喬治城遺產」(Georgetown Heritage)教育 及合作部主任卡內基(Rex Carnegie)說，本以為今年是恢復緩和期，服務人員和遊客雙方都需重新適應，但出人意料的是，民眾迴響良好，遊船的實際乘客量是主辦方預計的兩倍。

每年冬季該運河進入「乾季」，遊船項目暫停，但仍提供船塢導覽服務，帶民眾了解喬治城、C&O運河、波多馬克河(Potomac River)的歷史故事；由於明年初該運河的部分區域將翻新維修，包括甲板、牆體等，工程需30個月，遊船觀光項目今年持續到10月30日後將暫停，預計2025年初重啟。

截至10月30日前，C&O運河的遊船觀光每周三至周日提供許多場次，包括上午10時、中午12時、下午2時及4時，每次乘船觀光時間約一小時，詳情及訂票可登錄：https://bit.ly/3eclh9S。