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華府郵寄選票 10/14起可至集票箱投遞

記者張筠／華盛頓報導
華府10月14日啟用55個選票投遞箱。（記者張筠 / 攝影）
華府10月14日啟用55個選票投遞箱。（記者張筠 / 攝影）

華府4日開始向所有註冊選民發放郵寄選票(mail ballot)，選民最快本周內可收到，填寫完畢後可郵寄回市府選舉委員會(D.C. Board of Elections)，或在市府14日啟用的55個收集選票的投遞箱(drop box)直接投遞。

這是華府連續第三次向所有註冊選民發放郵寄選票，新冠疫情後此方式更加普及，在2020年總統大選和2022年初選中，華府有三分之二的選民使用郵寄選票。

本周華府市議會也首次表決新提案，未來可能將郵寄選票設定為一種長久的投票方式；選民可登錄官網(https://bit.ly/3ecTo1y)查詢郵寄選票的寄送狀態。

華府將從10月14日啟用55個選票收集箱，選民可到這些設置地點直接投遞，全市25個提早投票的中心則將從10月31日開放至11月6日，11月8日普選當天全市將開放65個投票站；華府選民網上註冊的截止日為10月18日，但首次參與投票的民眾可到投票站現場註冊。

華府法律給予選民最多兩小時的「帶薪投票假」，鼓勵民眾行使投票權。

華府市議會本周以12-1的表決結果，通過推進一項允許華府非公民投票提案的首輪投票，該提案允許年滿18歲且住在華府至少30天的無證移民、持有綠卡或有效簽證的民眾參加地方選舉的投票，包括華府市長、市議員、檢察長等職位，但不能參與聯邦選舉的投票。

唯一反對該提案的市議員瑪麗切爾(Mary Cheh)表示，居住華府的時間應更長才可參與投票；市議會將於下個月對此提案進行最終表決。

投票 華府 註冊選民

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