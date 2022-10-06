規範街道秩序 外送車違停 華府將開罰

餐廳聚集的社區在疫情緩和後出現道路擁堵、送餐車輛擠占車道、人行道和自行車道等狀況，威脅道路安全，華府因此推法規範。（記者張筠／攝影）

新冠疫情 緩和後華府 道路車輛增多，逐漸凸顯各類外送相關的服務車輛對部分社區交通帶來的負面衝擊，市府近日推動新法，將收緊外送、外賣車輛的執法，允許華府出租車 輛局(Department of For-Hire Vehicles)對違規停靠的司機開罰單，藉此規範道路秩序。

華府現行法律允許出租車輛局給違規停靠的計程車和Uber、Lyft等載客網約車開罰單，但該局執法範圍不包括送餐類的車輛，最多只能給違規停靠的司機發出書面警告，因此規範效果有限，餐廳聚集的社區在疫情緩和後因此出現道路壅堵、送餐車輛擠占車道、人行道和自行車道的狀況，威脅道路安全。

華府市議員艾倫(Charles Allen)因此推動臨時的緊急提案，允許出租車輛局未來也可以給負責外送、外賣的違規車輛開罰單，「許多商家為了促進生意，不斷擴展送餐服務，但忽略了道路安全法規，駕駛員常會並排停車(double parking)，堵住路口，霸占公車道或應急空間。」

艾倫表示，當前的法律範圍太窄，執法人員雖然會重點巡邏出租車集中的商業地帶，或在有大型體育活動、商業文化節等期間加強管理，但權力僅限於接送乘客的車輛，若遇到運送食品、飲料或生活用品的服務車輛違規，他們也無能為力。

該提案9月已在市議會通過，目前由市長包瑟(Muriel Bowser)審閱，市長辦公室官員預計她將很快簽署通過，若通過將立即生效，至少執行90天，UPS、FedEx、Amazon等貨物服務車輛不受此規限制。

不過反對者擔憂新規的執行具有一定難度，也可能衝擊食品行業服務人員的生活，市議員懷特(Trayon White)說，該規定可能導致以送餐為生的服務業者工作不便，「Uber Eats的員工可能僅在某家門口停靠幾分鐘，沒有影響交通或他人安全，但仍可能被開罰單，這也恐怕會嚴重影響到他們的經濟來源。」