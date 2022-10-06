重建四川災區學校 華人捐款百萬人民幣

李鳳遷(右三)、齊麗麗(左三)表彰美中餐飲業聯合會和全球友誼基金會，在為災區提供捐款援助的同時，也促進美中交流和友誼發展。（主辦方提供）

受佛州颶風「伊恩」影響，美東近日風雨交加且氣溫驟降，不過來自芝加哥、紐約、新澤西、密西根、俄亥俄州等州的商界領袖以及大華府社團企業人士，仍不畏風雨出席在馬州 舉行的四川瀘定地震 募捐籌款午宴，截至發稿前，籌款已達100萬人民幣。

中國駐美大使館領事王崇、馬州參議員李鳳遷(Susan Lee)、州眾議員齊麗麗等人也到場支持，近200人參加。

午宴和拍賣 活動所有收入均捐贈四川災區，將為瀘定石棉縣地震災區重建學校；現場拍賣了包括瀘州老窯捐贈的1573、普渡捐贈的送餐機器人、紐約知名藝術家查理龐和中國攝影家吳曉鵬捐贈的15幅藏品、馬州亞太裔事務委員張麗麗捐贈的茅台酒。

李鳳遷、齊麗麗表彰美中餐飲業聯合會和全球友誼基金會在為災區提供捐款援助的同時，也促進美中交流及兩國友誼發展；馬州亞太裔事務辦公室主任Christina Poy也代表州長霍根(Larry Hogan)肯定美中餐飲業聯合會及全球友誼基金會的團隊精神和無私奉獻；王崇表示，在美華人如此心繫祖國，多方動員，不僅加深兩國友誼，也推動了中美關係穩定發展。