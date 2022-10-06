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前進華府 美國台灣形象展博覽會10/12登場

記者王福權／華盛頓報導

中華民國對外貿易發展協會將於12日至14日，在雷根國際貿易中心舉行「美國台灣形象展博覽會」，展示台灣產業及文化，這是台灣首次在華府舉辦大規模旗艦活動，展覽免費入場。

本次活動將是外貿協會首次把台灣形象展帶到美國首都，內容包括先進的技術產業和創新豐富的台灣文化，充滿活力的藝術和令人讚嘆的景觀，關鍵行業的展示以及系列論壇交流，此外還有劇團表演。

台灣形象展將通過八個主題產業展館呈現，包括5G智慧城市館、電動車館、生技醫療館、元宇宙體驗區、台灣精品館、文化、觀光與美食、以及海洋生態旅遊館，讓企業和消費者通過文化表演、沉浸式體驗、論壇等方式了解台灣創新和文化資訊。

來自台灣的舞鈴劇團與雷昇劇團將在三天的活動中帶來八場演出，這兩個劇團是台灣少數活躍於國際舞台的藝術團體，舞鈴劇團將東方傳統技藝與西方現代表演藝術結合，融入音樂、舞蹈及視覺藝術科技；雷昇傳藝劇團則在傳統鼓藝、龍獅運動、戲曲雜技、藝陣文化中注入創新思維，打造出新時代的表演形式與風格。

展會時間為10月12日上午10時至14日下午5時，地址：1300 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20004。詳情可登錄：https://bit.ly/3LC66Dl

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