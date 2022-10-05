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工程延遲 雷根機場以南地鐵站關閉至11/5

記者張筠／華盛頓報導
由於維修和翻新工程較複雜，需更多時間，雷根國家機場以南的地鐵站將延長關閉至11月5日。（記者張筠／攝影）
由於維修和翻新工程較複雜，需更多時間，雷根國家機場以南的地鐵站將延長關閉至11月5日。（記者張筠／攝影）

首都捷運局(Metro)近日宣布，由於維修和翻新工程較複雜，需要更多時間，雷根國家機場(National Airport)站以南的六個車站將延長關閉至11月5日，整條黃線也因Potomac Yard附近的工程而全部關閉至明年5月，期間以綠線和藍線服務替代。

大華府地鐵黃線日前進入分階段的維修翻新，整條黃線因此關閉八個月，重點工程包括翻新Potomac River隧道和橋樑，北維州許多社區的民眾通勤受影響，捷運局也在相關地區提供免費的接駁車及停車位，並且藍線和綠線的服務相應增加。

Potomac Yard社區的建設已持續近20年，但由於軌道調整、電力系統升級、信號服務整合等工作，預計該地鐵站最早將在2023年才會重新開放使用；該區域的進度延後，也導致雷根國家機場站以南的六站，重開時間將從原定的10月22日延後三周至11月5日，市府將繼續提供免費接駁車，分擔附近民眾的通勤壓力。

首都捷運局表示，近日發現地鐵部分路線的土壤鬆動，修建新軌道的進度受阻，整合電力和通信服務的計畫相應延後，市府目前也持續在與承包商協調推進合作，爭取翻新項目按時完成。

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