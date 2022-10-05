全美大家庭宜居城市 馬州蓋城居第7 維州里茲堡第8

馬州蓋城是華人聚集的地區，該城市因文化多元、包容性強、各年齡段資源豐富，成為全美第七名最適合大家庭生活的城市。（記者張筠／攝影）

財富雜誌(Fortune magazine)近日公布「全美最適合大家庭生活城鎮」榜單，馬州蒙郡的蓋城(Gaithersburg)和維州 勞登郡的里茲堡(Leesburg)分別排名全國第七、第八，兩地以多元活絡的文化活動、民眾年齡分佈均衡、社區凝聚力和包容性強而擠入前十。

財富雜誌將同時要照顧有18歲以下兒童和年長父母的民眾比喻為「三明治一代」(sandwiched generation)，近一半的「三明治」家長感到養育兒女和照顧父母的雙重壓力持續增加，為了平衡生活和家庭責任，越來越多人傾向於搬遷到適合大家庭生活的城市，節省通勤時間和開銷。

數據顯示，逾六成「三明治」民眾表示，同時要作孝順的兒女和負責任的父母非常有挑戰，他們平時都會固定為父母打掃、做飯、帶他們買菜、看病、辦事，面臨很大壓力

財富雜誌根據醫療系統、公校教育 資源、老年人服務、社區活動、生活可負擔程度、安全狀況、多元性等，分析全國2000個城鎮，結果發現，相比東南部地區，中西部、西部和大西洋中部的社區有更多可負擔的醫療資源、紮實的公校教育、對老年人的支持和服務也更充足，且生活成本也遠比紐約、洛杉磯等大城市更友好。

綜合排名顯示，密西根州的安娜堡(Ann Arbor)居全國首位，該城市規模適中，擁有一流的密西根大學，且K-12年級的公校水平也高於全美平均，2012年以來密西根大學的醫療衛生系統也名列前茅，是全國23個患者安全評分最高的醫療系統之一。

馬州華裔聚集的蓋城因獨特、包容性強的社區，及豐富多元且適合各年齡民眾的文化活動而取得全美第七名，蓋城年度圖書文化節和Casey社區中心也成為財富雜誌重點列出的城市亮點。

維州的里茲堡有「維州酒莊文化好去處」的美名，該城市也因完善的教育資源和良好的老年服務而成為全國最適合大家庭生活的第八名城市；財富雜誌指出，里茲堡有豐富的文化藝廊、歷史景區，吸引遊客駐足，也有適合親子或長者活動，包括年度花藝文化節、手工藝術節等，甚至有適合創業的環境。