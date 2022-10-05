線上線下結合 大華府祭孔大典圓滿落幕

大華府祭孔大典委員會近日成功以視訊與實體結合的方式舉行第18屆祭孔大典釋奠典禮。（主辦方提供）

大華府 祭孔大典委員會近日以線上線下結合的方式，舉行第18屆祭孔大典釋奠典禮，當天並頒發中華文化多媒體簡報比賽優勝獎。

釋奠典禮現場由一位正獻官與四位分獻官代表、兩位禮生，數位佾生和祭孔大典委員順利推進典禮程序，過程均在網路平台播放。典禮後馬州 州長代表王佩蓮誦讀州長孔子日宣告，蒙郡郡長也通過視頻宣讀該份宣告，中華民國 僑務委員會副委員長、駐美代表處公使以視頻祝賀，此外還有多位嘉賓在線上、線下致詞。

當天還舉行第三屆儒家思想與中華文化多媒體簡報比賽的頒獎典禮，正獻官給優勝的學生和指導教師頒發獎狀和獎金，今年有10隊共23名學生參加，競爭激烈。

每年祭孔大典委員會以最能代表孔子思想的章句，中英對照作成書籤，分送給與會人士和各界友人，今年採用論語為政篇：「道之以政，齊之以刑，民免而無恥；道之以德，齊之以禮，有恥且格」，白話文解釋為「用政令來領導民眾，用刑罰來整治人民，人民害怕不敢做壞事，但只是避免受到刑罰罷了，並不會存有羞恥之心。如果以道德來感召他們，以禮節來整治他們，人民便存有羞恥之心，而且能改過向善。」