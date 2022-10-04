維州副州長簽法庭之友促教育平等 亞裔舉行答謝晚宴

希爾斯不畏巨大壓力，簽署法庭之友聲援亞裔，推動平等教育權利。（記者張筠 / 攝影）

維州副州長希爾斯(Winsome Earle-Sears)月前簽署「法庭之友」(amicus brief)，要求最高法院限制高等教育 機構在招生中使用帶有族裔偏好的機制，支持亞裔 在哈佛大學 錄取新生歧視案中的立場。維州以華裔為主的亞裔維權團體近日也舉行答謝晚宴，並計畫30日到最高法院門前舉行示威集會。

希爾斯是維州首位非裔女性副州長，她今年稍早時於北卡州副州長羅賓森(Mark Robinson)共同簽署法庭之友，表示「根據族裔決定教育機會的意識形態會毒害美國社會，也與美國的追夢精神相悖」。

該法庭之友文件指出，不論是大學還是幼稚園，所有學生接受的教育都應是基於能力，而不是種族，「當政府根據族裔來分配機會時，很不幸的將會傷害學生」。

希爾斯也曾因為聲援亞裔而遭非議，面對巨大壓力，她仍在答謝晚宴上致詞肯定了亞裔社區對美國社會發展所做的貢獻，她表示，擇優錄取的教育是美國憲法精神下不可剝奪的權利，民眾不分族裔都應享有平等的機會，若按膚色劃分而決定教育機會，則會挑起紛爭，導致社會分裂。

趙宇空以數據證實亞裔在大學錄取中面臨的不公待遇。（記者張筠 / 攝影）

亞裔教育聯盟主席(AACE)趙宇空以大量研究報告和數據資料證明，就算學術成績、課外活動、社區服務等項目表現突出，以華裔為主的亞裔學生被錄取的比率明顯低於其他族裔，這種族裔配額機制不但阻礙學生追夢，更與美國崇尚機會平等的精神相悖；根據哈佛大學2000年至2019年的錄取情況，在其他各方面條件不變的情況下，亞裔學生的錄取率為25%，白人為36%，西語裔是77%，非裔高達95%。

Eva Guo表示，族裔從來不應被用於決定學生是否獲得大學錄取機會的條件或因素。（記者張筠 / 攝影）

學生公平錄取組織(SFFA)前董事Eva Guo也表示，族裔不應被用於決定學生是否獲得大學錄取機會的條件或因素，這也從來不應該是一個有爭議的話題；該組織的宗旨是推動消除大學錄取機制中的族裔配額，推崇擇優錄取和公平競爭。

為消除亞裔學生在哈佛大學和全國其他高等教育機構多年來面臨的族裔歧視，學生公平錄取組織的律師將於31日到美國最高法院辯護，該組織律師團隊多年來的研究顯示，亞裔學生普遍被認為個性較內斂、領導力較弱，在個性化評分及綜合評比等主觀項目中，亞裔學生的得分也較低。

以華裔為主的亞裔美國人組織和維權團體將在30日下午1時30分至4時，在最高法院門前示威集會，為亞裔孩子爭取平等教育權益，呼籲「人人享有平等教育權利」。