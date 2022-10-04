馬州多項新法生效 法定結婚年齡提高至17歲

大華府 近日有多項新法和提案生效或推進，其中馬州 將法定結婚年齡從15歲提升至17歲，還有兩歲以下兒童安全椅須面向車尾，及州內公路行駛速度若低於其他車輛須靠右行駛。

此外，華府近日推動的一項新提案將擴大員工福利 ，允許民眾最多可請12周的帶薪家事假，以便照顧新生兒或有疾病的親屬。

馬州原法律本來允許年滿15歲青少年結婚，未成年人只要在獲得每位在世父母或監護人的許可後，即可結婚，雙方也可向法院請願結婚；10月1日生效的新法，將法定結婚年齡上調兩年，規定年滿17歲者才可結婚，未成年人同樣須徵得父母同意，若無父母或監護人許可，婚姻雙方須向法院證明各自都有獨立生活、自給自足的能力，且是自願結婚。

該法旨在避免未成年過早進入婚姻而受到身心傷害，同時提高社會對兒童婚姻(child marriage)問題的關注。

馬州近日生效的新法還有規範兒童乘車安全，要求兩歲以下兒童須坐面向車尾的座椅，除非身高和體重超過安全座椅標準，否則家長將被罰款；「讓路法」(move over law)規定駕駛員須給路邊的應急和執法車輛留出安全空間，或減速經過；馬州另一條新法規定民眾若在郊區州際(rural interstate)公路上，行駛速度低於大多數車輛，則必須靠右道行駛。

華府近日也計畫擴大對員私人企業僱員和政府員工的福利，新提案將員工的帶薪家事假從原來的八周增至12周，讓民眾可照顧新生兒或陪伴有病痛的親屬；此前華府僅給私人企業僱員最多六周照顧重病家屬，八周照顧新生兒，根據員工的平均薪資提供假期薪資，但最多每周不超過1000元。

根據該提案，私人企業員工和政府職員可自行分配使用帶薪家事假，例如兩周用於醫療相關事務，六周用於照顧新生兒，四周用於照顧家屬，累計不超過12周即可；該提案4日將接受第二輪表決，而後遞交市長和國會審查。