亞美音樂協會大賽 10/8報名截止 歡迎各族裔學生參加

亞美音樂協會(Asian American Music Society)一年一度的音樂大賽將於22日登場，報名截至8日為止，歡迎各族裔(不限亞裔 )K-12年級的學生踴躍參加，比賽項目包括鋼琴、弦樂、聲樂以及木管樂器。

比賽將按年齡分組，每人表演兩首樂曲，兒童組(K-5年級)不超過五分鐘；少年組(6-8年級)表不超過八分鐘；青年組(9-12年級)不超過十分鐘。獲獎者音樂會將在11月20日在甘迺迪藝術表演中心(Kennedy Center)的千年舞台舉行，獲獎學生也有機會在2023年登上甘迺迪中心的REACH舞台。

有意參賽的學生可登錄亞美音樂協會官網下載報名表(www.aamsopera.com)，申請須準備一份簡歷或簡短傳記和照片(去年申請者除外)，報名資料準備齊全後可發送至www.aamsopera.com，或電郵至[email protected]；報名費為40元，可通過Paypal付款至[email protected]，請選擇friends & family。