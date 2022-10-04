我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國籲各國暫緩升息 警告恐爆比金融海嘯更嚴重衰退

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

味全多項新法生效 11/9前收參賽畫作

本報訊
美國味全「家庭小廚師」繪畫比賽，歡迎16歲以下青少年及兒童在11月9日前投稿。（本報提供）
美國味全「家庭小廚師」繪畫比賽，歡迎16歲以下青少年及兒童在11月9日前投稿。（本報提供）

世界日報與美國味全公司共同舉辦繪畫比賽，邀請全美16歲以下青少年及兒童參加，本屆主題為「家庭小廚師 (Little chef of the day for my family)」。疫情衝擊、高通膨背景下，許多華人工作之餘要為家人烹飪下廚，孩子或許還沒能力分憂，但暢想繪畫出為家人做一餐是正能量的開始，也可以培養家庭責任感，使父母暖心。此主題契合美國味全50周年「分享愛，分享美國味全」主題，讓小朋友藉畫作分享對父母家人的感激與愛。

比賽依年齡分為：6至7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8至9歲組、10至11歲組、12至13歲組、14至16歲組。繪畫紙11吋乘14吋，主題為「家庭小廚師」。鼓勵參賽者線上投稿，步驟與詳情請參活動官網：https://bit.ly/wcwj22。若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料(姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別)，於11月9日前寄達紐約世界日報活動組(141-07 20 Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)，逾期恕不接受。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

主辦單位除提供優勝獎金、獎狀，前三名可獲得獎盃。每組第一名可得獎金200元，第二名160元，第三名120元，佳作獎60元。收件截止日期為11月9日，評選結果及優勝作品訂於12月初公布於世界日報及活動官網。詳情請參考活動網站 bit.ly/wcwj22，或電洽：(718)746-8889分機6361張先生。

世界日報 疫情 華人

上一則

法官裁定德拉瓦「郵寄投票法」違州憲 期中選舉不得採用

下一則

亞美音樂協會大賽 10/8報名截止 歡迎各族裔學生參加

延伸閱讀

光輝十月歡慶雙十 舊金山台灣國慶酒會跨平台直播

光輝十月歡慶雙十 舊金山台灣國慶酒會跨平台直播
美國味全慶祝成立50週年　全美連線見證輝煌成就　83名幸運兒獲抽獎

美國味全慶祝成立50週年　全美連線見證輝煌成就　83名幸運兒獲抽獎
世報味全繪畫賽 「家庭小廚師」開跑

世報味全繪畫賽 「家庭小廚師」開跑
世報、味全合辦 家庭小廚師繪畫賽開跑

世報、味全合辦 家庭小廚師繪畫賽開跑
世報、味全合辦 家庭小廚師繪畫賽開鑼

世報、味全合辦 家庭小廚師繪畫賽開鑼

熱門新聞

德州12歲女孩謀害父親，竟是為了偕友蹺家。(NBC)

密謀數周…德州12歲女孩槍擊父親 另一少女涉案

2022-09-26 18:53
倪陳平。(本報檔案照片)

修剪樹枝摔死 前科工專會長倪陳平意外過世

2022-09-26 12:26
IIT碩士紀超群。(臉書截圖)

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

2022-09-27 13:16
30年期房貸利率已經在6%至7%之間。（KHOU）

房貸利率作祟 只隔一年 40萬房價新屋主多繳6600元

2022-09-28 18:56
麻州華裔婦女柯秀芳承認殺害前房東加伯，他的屍體在自己家中被發現。(CBS電視畫面截圖)

在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東

2022-09-30 20:44
就讀印州潘恩高中高三的張亦辰，在今年5月的AP微積分考試中，答對所有108道題獲得滿分。(潘恩高中提供)

全球唯一滿分 印州華生張亦辰AP微積分考試全對

2022-09-29 16:08

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票