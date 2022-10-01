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馬州「讓路法」生效 遇緊急車輛須換道或減速

記者張筠／馬州報導
馬州新修的「讓路法」10月1日生效，要求民眾須給執法和應急車輛讓路，或至少減速慢行。（記者張筠／攝影）
馬州新修的「讓路法」10月1日生效，要求民眾須給執法和應急車輛讓路，或至少減速慢行。（記者張筠／攝影）

馬州新修定的「讓路法」(Move Over law)10月1日(今)起生效，規定駕駛者在接近執法、救護、工程建設等車輛，以及任何開了雙閃燈行駛或停靠在路邊的車輛時，必須更換一條車道，為這些緊急事故車輛留出安全空間，若無法讓路，則必須減速行駛，違者將開罰至少110元，駕照至少扣一分。

馬州交通廳表示，該法律旨在保護執法、救護等應急公務人員的性命，並擴大至維護路上民眾的人身和財產安全；新法所規定的情況包括，警車和拖車執法、救護車和消防車救援、工程車輛施工，以及其他緊急情況，若民眾看到上述車輛停靠路邊，或有其他車輛開雙閃燈行進，都必須換道讓路，若無足夠空間，至少須減速慢行。

違規者將被罰款110元，駕照扣一分，若違規行為導致撞車事故，則罰款150元，駕照扣三分，若事故導致死亡或重傷，則罰款750元，駕照扣三分。

馬州交通廳工作人員雷夫斯(Richard Reeves)非常欣喜看見新法上路，身為一名道路工作者，他經常處理緊急交通事故，「我的辦公室就是高速公路」，但他近期曾在工作中經歷事故，至今想到仍心有餘悸。

某天凌晨4時，雷夫斯在馬州巴爾的摩I-83公路援助一輛故障車輛，突然一輛大型SUV衝向他，直接撞向他拖車的車尾，「那名司機疑似酒駕，神智不清。我當時真以為生命到此結束，就像惡夢一樣」，他回憶表示，若當時被撞的不是他的大型拖車，而是民眾在路邊換輪胎或等待援助的小車，後果不堪設想。

儘管馬州此前已有相關法案保護如雷夫斯一樣的工作人員，但馬州交通管理警察局局長安德森(Kevin Anderson)說，84%的民眾根本不熟悉該法；州府數據顯示，每年馬州道路死亡的最大原因為分心和超速駕駛，2021年共有563人道路死亡，今年截止目前已有350人因交通意外去世。

雷夫斯說，新法關乎更多人的生命安全，不僅保護像他一樣的工作者和家庭，更擴大保護到所有民眾的人身和財產，「所有在公路上的民眾生命都須要保護，尤其是對道路作業沒有足夠專業知識和技能的民眾。」

馬州 駕照 警察

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