馬州上訴法院裁決：今起可統計郵寄選票

馬州上訴法官裁決，郵寄選票的統計工作可從10月1日開始。（記者張筠／攝影）

馬州 特別上訴法院29日裁決，州級和地方的選舉機構可從10月1日(今)開始祕密統計郵寄選票(mail-in ballot)，該裁決標誌馬州選舉委員會的勝利，馬州助理檢察長也在上訴法院裁決前表示，反對提前計票的共和黨州長候選人考克斯(Dan Cox)於上訴程序中犯錯。

期中選舉 臨近，馬州關於郵寄選票統計工作的法律爭訟，格外受到各黨候選人關注，根據現行法律，選舉結束後兩天才可開始統計所有的郵寄選票，但為避免選舉結果耽延，蒙郡巡迴法院准許馬州選舉委員會的緊急請願，允許選舉官員在今年10月1日就可陸續統計郵寄選票。

但考克斯表示，選舉委員會無權提交緊急請願，該舉動也會損害他的勝選機率，此外，在州長霍根(Larry Hogan)此前已否決提前計票的相關提案，該否決權沒有被推翻，選舉委員會此舉明顯是在「試圖控制立法程序」，考克斯因此提出上訴，要求蒙郡巡迴法院暫停執行裁決。

不過馬州特別上訴法院的三名法官29日發布了簡短的裁決書，駁回考克斯的要求，允許蒙郡巡迴法院執行裁決；此外，在上訴法院發布裁決前的當天，馬州助理檢察長科爾賓(Daniel Kobrin)表示，考克斯在上訴程序中犯了錯誤，並質疑了他的部分論點。

科爾賓表示，作為現任州長候選人，提前計票不會傷害考克斯的利益，且考克斯也未再上訴書中陳述，提前計票會給他帶來何種異於其他候選人的影響，因此論據不足；考克斯團隊目前未表明是否會再尋求法律挑戰。

馬州近日剛開始發送郵寄選票，上訴法院的裁決允許選舉官員從今天(10月1日)開始祕密計票，但在11月8日選舉日當天各投票 站關閉前不可公布統計結果。