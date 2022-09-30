馬州汽車安全座椅新規 10月1日生效 首次警告再犯罰款

馬州新法規定兒童在兩歲以前，必須面向車尾而坐，除非身高體重達到或超過座椅指南的標準。（馬里蘭大學提供）

馬州 一項關於汽車 兒童安全座椅的新法10月1日生效，該條例規定兒童在兩歲以前，必須面向車尾(rear-facing)而坐，除非兒童在此前已達到或超過座椅指南建議的身高和體重，首次違規將被予以書面警告，再犯將罰款；該法旨在明確兒童座椅的安裝及使用方法，規範家長義務，提升兒童乘坐安全。

馬州汽車管理局(Motor Vehicle Administration)行政官員尼澤(Chrissy Nizer)表示，當車輛相撞，面向車尾而坐的方式對兒童更安全，因此只要兒童沒有不適，專家建議所有兒童在兩歲以前，都以此方式乘車。

馬州交通廳發布的「馬州零死亡」(Zero Death Maryland)報告顯示，正確選擇並安裝汽車兒童安全座椅可以將嬰兒(infants)在車禍 中的死亡率降低71%，幼童(toddler)可降低54%，但目前全州有一半的汽車兒童安全座椅安裝不正確。

馬州原先的法律要求八歲以下兒童須乘坐適當的兒童座椅，除非他們身高達4呎9寸；八歲至16歲兒童若不使用兒童座椅或相關裝置，必須繫安全帶；不過該法沒有進一步規定兒童乘坐的方向，因此許多家長不懂如何正確選擇或安裝，也覺得法規混淆難懂。

馬州從10月1日起，將給首次違規或不合格安裝汽車兒童安全座椅的民眾一張書面警告，若再違規將被罰款，「重點不是為懲罰家長，而是教導民眾更好的保護兒童安全」，尼澤表示，該警告將給予民眾一定時間，更換合適的座椅或調整安裝。

除馬州之外，全美目前有16個州和地區執行類似法案，包括相鄰的維州和華府。