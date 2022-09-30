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颶風伊恩周末抵大華府 維州宣布緊急狀態 多項文娛活動取消

記者張筠／華盛頓報導
馬州海洋城原定於本周末舉行的音樂節，因颶風取消，主辦方將在未來30天內向消費者退全款。（取自活動官網）
馬州海洋城原定於本周末舉行的音樂節，因颶風取消，主辦方將在未來30天內向消費者退全款。（取自活動官網）

近日超級颶風「伊恩」(Ian)席捲佛州，未來幾日北上，預計本周末給大華府帶來強降雨，維州州長楊京(Glenn Youngkin)29日宣布進入緊急狀態，鼓勵民眾做好防護，提前補充生活必需品，並實時關注天氣預報，沿岸居民減少出行；維州和馬州也相繼宣布取消本周末的文化活動。

颶風「伊恩」威力強勁，28日挾帶時速150哩狂風和暴雨登陸佛州西南部，街道氾濫、樹木和電線桿被吹得東倒西歪，引發致命危險。

氣象專家預測「伊恩」在本周末將北上影響大華府，帶來2到5吋的降雨，氣象學者稱，近日大華府非常乾燥，大雨將可望緩解缺水問題，不過，強降雨恐將在10月1日晚上至10月2日晨間導致部分地區出現洪澇。

維州楊京政府宣布進入緊急狀態，以便利州府調度資源並啟動應急預案，維州野生資源廳(Department of Wildlife Resources)也告誡漁民和船民提高警惕，盡量待在室內，「伊恩」很可能淹沒沿海地區，並帶來時速40哩的強風，若民眾必須出行，要實時關注天氣預報，接近水域務必穿救生衣。

維吉尼亞海灘(Virginia Beach)舉辦的第48屆「Neptune Festival」文化節因此取消，該活動原定9月30日至10月2日舉行，有逾40場活動，該文化節每年吸引40萬民眾，為當地創造超過2300萬元的收入；維州麥克林中央公園(McLean Central Park)原定10月2日舉行的藝術文化節(McLean Artfest)也取消，除了保護民眾安全，也為避免強降雨和暴風損壞藝術作品。

馬州海洋城(Ocean City)29日也宣布取消10月1日和2日的「Oceans Calling」音樂嘉年華，未來30天內給消費者退全款。

馬州州長霍根(Larry Hogan)通過推文表示，應急管理團隊已前往佛州支援，州府也給東部沿海郡市提供沙袋，因應洪水災害。

根據國家氣象局的預測，大華府地區10月1日、2日將迎來降雨和強風，最高氣溫在華氏60度左右。

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