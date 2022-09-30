國家郵政博物館 收藏中華民國珍稀郵票

美國發行孫逸仙與林肯並列的郵票。（國家郵政博物館官網）

在華府眾多博物館 中，美國國家郵政博物館最了解中華民國 近代演變的歷史，該館展有台灣各時期的郵票，述說中華民國的成長故事，保留許多傳奇記事。

國家郵政博物館或許不像其餘的華府博物館有名氣，但館內有全世界最大的郵票畫廊，集結各地郵票，堪稱「郵票聯合國」，且藏有中華民國早期發行過的郵票，包括台灣民主國郵票、日治時期往返台美的信箋、美國版孫逸仙郵票，以及國府遷台後的風景郵票等。

其中還包括一張1921年雙翼飛機越過長城的航空郵票，紀念當時京滬航線開通，這也是民國政府主政大陸時發行的第一張航空郵票，該郵票上清楚寫有「中華民國郵政」字樣。

蔣介石撤退到台灣後寄信給美國的信封。（國家郵政博物館官網）

以嚴謹出名的美國郵票諮詢委員會，對於郵票發行主題的選擇非常謹慎。很少發行外國偉人圖像郵票的美國郵政 ，曾在40年代以國父孫逸仙設計美國郵票；而珍珠港事變後，美國與中華民國結盟抗日，為紀念雙方合作，1942年美國就首次發行孫逸仙與林肯並列的郵票。

郵政博物館富藏美國歷史，透過各種郵票了解古往今來，並見證科技給信息傳遞帶來的改變。該博物館也適合親子活動，有許多互動展覽。六個展廳探索從殖民地和早期美國的郵局系統，到小馬快遞、郵件運輸，和藝術郵箱模式等主題，不僅可以探索郵票歷史，也能欣賞成千上萬的郵票和郵政文物。