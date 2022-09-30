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華府書友會 10月1日談莊萊德夫婦水墨外交

華盛頓訊

華府書友會10月1日下午1時，將邀請李屏慧主講「莊來德大使夫婦的水墨外交」。自1949年開始，近百位歷經動盪的藝術家們，在台灣重拾文化傳承的畫筆，和同好建立書畫社團，相互切磋，並教授年輕學子，使其在中華傳統文化的根基上和西方藝術相接觸，創造出許多影響後世的巨作。

這些作品後來由熱愛中華文化的前美國駐華大使(1958-1962年)莊來德夫婦(Everett Francis Drumright & Florence Drumright)捐出。

李屏慧從2013年起，抽絲剝繭還原出大使夫婦和藝術家們的友誼及歷史。李屏慧曾任惠普電腦及貝爾實驗室的系統工程師。後因一場嚴重車禍離開職場，師從南京書畫院榮譽院長吳毅老師習畫六年。1995年遷至加州，擔任聖地牙哥中華學苑中文老師及理事長，後任聖地牙哥藝術博物館亞協財務理事，自2013年起研究該館中國書畫。2019年替聖地牙哥中華歷史博物館策展「莊萊德大使夫婦的水墨外交」，也是該展的目錄作者。

講座Zoom ID：93935347167，密碼：123。詳情可登錄：https://bit.ly/3fbCAYZ。

聖地牙哥 博物館 加州

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