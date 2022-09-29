維州性別提案引反彈 公校學生抗議：損LGBTQ群體利益

維州 楊京(Glenn Youngkin)政府近日公布新政策草案，規定維州所有公校 必須用法定姓名以及使用與生理性別一致的代名詞來稱呼學生，該草案在公布後引發爭議，北維州許多學生27日更舉行抗議活動，指責楊京政府的規定將損害LGBTQ群體的利益。

北維州主要由學生組成的維權團體「Pride Liberation Project」組織此次上街抗議活動，參與抗議的學生來自費郡(Fairfax)、威廉王子郡(Prince William)、勞登郡(Loudoun)、阿靈頓郡(Arlington)、斯達弗郡(Stafford)。

根據楊京政府的政策草案，維州公校人員須以法定姓名稱呼學生，也不能因為學生偏好而更改對他們的性別代名詞，必須用與生理性別相同的名詞稱呼，學生也只能根據生理性別使用廁所、更衣室等設施，不過州府建議學校增設無性別區分的單間廁所。

該規定意味著學校必須向家長確認學生的姓名、暱稱和代名詞，針對學生是否需要接受諮詢、輔導、或使用與生理性別不同的代名詞，校方都須向家長徵求意見，楊京表示，此政策的主要目的在於尊重並維護父母在教育 方面的權利。

2021年維州諾譚(Ralph Northam)政府通過的系列教育指南，允許學校在不用徵求家長同意的時候，用學生偏好的性別名詞來稱呼他們，減少對跨性別學生的「污名化」，也保護他們不要受欺凌或騷擾。

楊京表示，現行規定將家長權利排除在外，州府將會要求各地公校遵守新規，指導各公校系統制定具體校規，「法律就是法律，我們不能容忍有人知法還犯法。」

州府26日開放30天的公眾意見通道(https://bit.ly/3qZXY5L)，現已有逾1萬8000條褒貶不一的評論和反饋；抗議民眾和學生紛紛上街遊行，他們要求維州教育廳撤銷新政策，保留現行規定，並呼籲各郡市的公校教委一同反抗新規定。

勞登郡高中26日有約60名學生參與抗議，其中15歲學生巴諾(Felicity Banner)表示，對新規定最大的擔憂是那些尚未準備好告訴家長自己性取向的學生，「多數學生有支持並愛護他們的家庭，但仍有一部分學生認為，學校才是安全的場所，如果把這個地方也剝奪了，他們將失去隱私，甚至可能受到身心傷害。」

楊京表示新規定是為讓家長對孩子的性別去向有更多了解和管理，但巴諾不同意此看法，「家長確實應該知道孩子在學校發生了什麼，但對於跨性別學生等特殊群體，安全感對他們的成長更重要。」

「高中對多數學生都已是一大挑戰，包括跨性別學生」，巴諾說，在這個年齡段孩子不僅要適應學校生活、尋找自我、探索歸屬、結交朋友，該規定增加學生更大壓力，甚至成為無形枷鎖。

楊京針對遊行示威回應表示，新政策旨是為了家長和學生的最大利益，「只要仔細閱讀政策草案，人們都能更好的理解這一點。」