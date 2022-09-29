維州性別提案引反彈 公校學生抗議：損LGBTQ群體利益
維州楊京(Glenn Youngkin)政府近日公布新政策草案，規定維州所有公校必須用法定姓名以及使用與生理性別一致的代名詞來稱呼學生，該草案在公布後引發爭議，北維州許多學生27日更舉行抗議活動，指責楊京政府的規定將損害LGBTQ群體的利益。
北維州主要由學生組成的維權團體「Pride Liberation Project」組織此次上街抗議活動，參與抗議的學生來自費郡(Fairfax)、威廉王子郡(Prince William)、勞登郡(Loudoun)、阿靈頓郡(Arlington)、斯達弗郡(Stafford)。
根據楊京政府的政策草案，維州公校人員須以法定姓名稱呼學生，也不能因為學生偏好而更改對他們的性別代名詞，必須用與生理性別相同的名詞稱呼，學生也只能根據生理性別使用廁所、更衣室等設施，不過州府建議學校增設無性別區分的單間廁所。
該規定意味著學校必須向家長確認學生的姓名、暱稱和代名詞，針對學生是否需要接受諮詢、輔導、或使用與生理性別不同的代名詞，校方都須向家長徵求意見，楊京表示，此政策的主要目的在於尊重並維護父母在教育方面的權利。
2021年維州諾譚(Ralph Northam)政府通過的系列教育指南，允許學校在不用徵求家長同意的時候，用學生偏好的性別名詞來稱呼他們，減少對跨性別學生的「污名化」，也保護他們不要受欺凌或騷擾。
楊京表示，現行規定將家長權利排除在外，州府將會要求各地公校遵守新規，指導各公校系統制定具體校規，「法律就是法律，我們不能容忍有人知法還犯法。」
州府26日開放30天的公眾意見通道(https://bit.ly/3qZXY5L)，現已有逾1萬8000條褒貶不一的評論和反饋；抗議民眾和學生紛紛上街遊行，他們要求維州教育廳撤銷新政策，保留現行規定，並呼籲各郡市的公校教委一同反抗新規定。
勞登郡高中26日有約60名學生參與抗議，其中15歲學生巴諾(Felicity Banner)表示，對新規定最大的擔憂是那些尚未準備好告訴家長自己性取向的學生，「多數學生有支持並愛護他們的家庭，但仍有一部分學生認為，學校才是安全的場所，如果把這個地方也剝奪了，他們將失去隱私，甚至可能受到身心傷害。」
楊京表示新規定是為讓家長對孩子的性別去向有更多了解和管理，但巴諾不同意此看法，「家長確實應該知道孩子在學校發生了什麼，但對於跨性別學生等特殊群體，安全感對他們的成長更重要。」
「高中對多數學生都已是一大挑戰，包括跨性別學生」，巴諾說，在這個年齡段孩子不僅要適應學校生活、尋找自我、探索歸屬、結交朋友，該規定增加學生更大壓力，甚至成為無形枷鎖。
楊京針對遊行示威回應表示，新政策旨是為了家長和學生的最大利益，「只要仔細閱讀政策草案，人們都能更好的理解這一點。」
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