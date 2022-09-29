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華府國家動物園 18歲母獅安樂死減病痛

記者張筠／華盛頓報導
納巴別因生病數月，情況不斷惡化，動物園26日決定將牠安樂死。（國家動物園提供）
納巴別因生病數月，情況不斷惡化，動物園26日決定將牠安樂死。（國家動物園提供）

華府國家動物園(National Zoo)27日宣布，18歲的非洲母獅子(African lion)「納巴別」(Nababiep)26日去世，牠已生病數月，包括牙齒問題、慢性腎病，痛苦難耐，最終獸醫團隊決定將牠安樂死，屍檢發現牠的小腸內有腫塊，腦部也有病變。

動物管理員今年3月發現納巴別咀嚼過度，但食量減少，健康檢查後發現有牙齒問題，血液檢測也顯示牠有慢性腎病，動物園表示，這兩種疾病對年長的獅子來說很常見，獸醫開藥試圖減輕納巴別的疼痛，並鼓勵牠進食，但幾個月後病情仍然惡化。

今年9月23日納巴別又出現新的牙齒問題，獸醫樂觀表示並無大礙，然而周末兩天牠進食情況不好，且兩天未排便，顯得非常不舒服，為了減輕疾病帶來的痛苦和進一步傷害，動物專家評估後決定將納巴別安樂死；獸醫隨後給納巴別屍檢，發現牠的小腸中有一個大腫塊，大腦中有一個囊性病變。

納巴別2004年生於南非的一家私人保護區，在非營利組織動物園和水族館協會(Association of Zoos and Aquariums)的建議下，牠2006年被帶到華府國家動物園。

動物園表示，納巴別是北美最具遺傳價值的獅子之一，因當時美國的所有動物園都沒有牠的基因，後來牠和雄獅「盧克」(Luke)一共生了五隻幼崽，分別被送到美國不同的動物園來養育、繁殖，成為該物種的代表。

動物園指，目前全球約有2萬隻野生獅子，過去十年中獅子大約減少三成，非洲獅屬於受威脅的物種，被歸類易危(vulnerable)。

動物園 華府 檢測

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