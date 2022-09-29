減少跳橋輕生 華府推動橋梁護欄計畫

華府近日推動橋樑興建護欄的計畫，以提升道路安全，並減少輕生案件。（記者張筠 / 攝影）

華府 交通局(DDOT)近日啟動一項評估橋梁安全的計畫，試圖推動在橋梁增加護欄或其他保護措施，藉此減少民眾跳橋輕生的案件，

華府交通局主任勞特(Everett Lott)說，該計畫不僅是為提高橋梁道路的安全性，更要降低民眾以極端方式結束生命的概率；此計畫近日由華府民眾托夫(Chelsea Van Thof)發起，她的伴侶今年4月在華府Connecticut大道與Rock Creek公園附近的William Howard Taft橋上自殺身亡。

除了為避免更多家庭經歷像她一樣痛失伴侶的情況，托夫推動此事也是為敦促市府重視民意，華府市民在十年前就向華府交通局請願給橋梁增建護欄，但市府當時未予以考慮。

美國緬因州、英國、加拿大等地關於預防自殺死亡的研究顯示，欄杆、防護帶、防護網等設施能減少自殺死亡的事件，也不會導致其他橋梁的自殺案件增加，有學者表示，很多輕生者在一瞬間有自殺的念頭，若及時攔阻，他們也不太會再找別的途徑。

瑞士2017年一份關於橋梁安全的報告指出，護欄平均能將自殺死亡案件降低68.7%，安全網能降低77.1%；美國加州 舊金山著名的金門大橋(Golden Gate Bridge)明年即將安裝完護欄，在該橋上發生的死亡案件已超過1800起。

華府亞當斯 摩根(Adams Morgan)社區的Duke Ellington大橋40年前有八呎高的護欄，因當時曾發生過一系列自殺案件，1993年的研究也證明該護欄明顯減少跳橋輕生的人數，但後來在社區維權團體和歷史保護主義人士的強烈反對下，市府將護欄拆除。

如今主張保護歷史的人士及團體不再強烈反對修建護欄，華府保護聯盟(D.C. Preservation League)主任米勒(Rebecca Miller)近日也聯絡托夫，共同商討William Howard Taft橋梁護欄的修建計畫，平衡民眾安全和環境保護兩個目標。

華府交通局鄰舍諮詢委員會(Advisory Neighborhood Commission)已表態支持，並引用數據稱，過去12年中，William Howard Taft橋共發生13起自殺案件，而華府其他橋梁所發生案件總和僅有一半，興建護欄將有效減少自殺人數。