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正確的資產轉移觀念及年金的使用

本報華府訊
張文進博士理財講座將討論『正確的資產轉移觀念』及『年金:提供終生收入及本金留子孫』
張文進博士理財講座將討論『正確的資產轉移觀念』及『年金:提供終生收入及本金留子孫』

正昇財務顧問公司總裁張文進博士，將於10月舉辦4場網絡理財講座，美東時間從上午10時30分至12時30分止。請預先報名，電話: 301-928-9573或電郵: [email protected]。報名後，我們會發送網絡連接給您。

10月8日講座的主題是『正確的資產轉移觀念』，資產轉移規劃不僅是設立遺囑或信託而已，它是一個持續的過程，一旦有資產，就應考慮到資產轉移的策略。一個好的遺產規劃需要考慮授予者，執行者和受益者。資產轉移規劃的目的是確保財富能有效的轉移給受益人，並且能符合節稅的方針。

張博士將討論:1)資產轉移規劃的重要考量; 2)如何用有效節稅的方式將財富留子孫;3)為什麼年金是好的遺產規劃的投資;及4)高增值資產的轉移節稅方式。

信託的所得稅高，因此信託收入通常發放給受益人以減稅，但也因此減少了信託資產增長的速率。年金有增值延稅的優點，並有簡便的方法來控制受益人提取信託資金。張博士將討論如何在信託內使用年金以達增值延稅，並能控制受益人提取信託資金，以達遺產增長的目標。

「終生收入年金」提供終生收入，只要你活著保險公司就會持續的提供收入，某些年金還提供還本的死亡理賠，這種可自己用，且不降低留給受益人的投資方式，非常適合亞裔人士的退休規劃及遺產規劃。

張博士也將討論如何以有效的節稅方式來轉移高增值的資產例如房地產或股票等，退休促進法限制子女受益人必須在10年內將IRA資產全額領出，但還有其他方法可以有效地將資產轉移給繼承人。

10月15日及29日是『投資理財問答會』，這是為您特別設計的單元，您可以詢問有關退休，投資，社安金，遺產規劃和保險的各種問題。

10月22日講座的主題是『年金:提供終生收入及本金留子孫』。人一輩子用以維持家計的那份薪水，在退休後即停止，退休人員在退休中面臨許多風險，例如壽命風險，回報風險，利率風險，市場風險，通貨膨脹風險等。 成功的退休生活取決於以下因素:1)您有多少終身保證收入;和2)您是否已排除主要的退休風險？

社安金，養老金和年金有什麼共同點？他們都提供終生收入。人們每月享受社安金或養老金的收入。但是他們對年金持不同態度，我相信的主要原因是他們不完全了解年金。

張博士將討論:1)免受市場波動的終生收入策略;2)尋求增長機會;3)本金留子孫; 4)將退休金轉移至年金的好處。

什麼是終身收入年金？投資者向保險公司購買一份年金合同，期望未來獲得可預期的收入。「終生收入年金」提供終生收入，只要你活著保險公司就會持續的提供收入，即使您的年金價值已為零。投資型年金提供參與股市投資的機會，當投資上漲時，您的終生收入會跟著升高，當投資下跌時，您的收入絕對不會下跌。

大多數的「終生收入年金」在未提款之前會提供红利，來增高退休金的提款金額，這對退休人員來說絕對是很棒的。張博士將討論如何在退休前將公司或個人的退休金轉到年金來增加退休後的收入。

某些年金產品也可以做資產轉移，它提供您終生收入，但當人過世時，受益人將可領回本金，這種可自己用，且不降低留給受益人的投資方式，非常適合亞裔人士的退休規劃及遺產規劃。

*註冊首席顧問透過獨立金融集團(IFG)提供證券及諮詢服務，IFG是註冊經紀交易商和註冊投資顧問，FINRA/SIPC成員。正昇財務顧問公司並非IFG附屬機構。投資者應了解投資並不能保證盈利或保本。正昇財務顧問公司不提供稅務或法律建議，我們會與您的會計師/法律顧問合作，幫助您制定適合您的計劃。所有年金合同保證，包括死亡撫卹金和年金支付率，均受發行保險公司的索賠支付能力和財務實力的約束。

退休金 投資 保險

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