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馬州法官裁決 選舉日前可提前統計郵寄選票

記者張筠／馬州報導

馬州期中選舉臨近，蒙郡巡迴法院法官近日裁決，支持馬州選舉委員會的申請，允許選舉日前即可統計郵寄選票(mail-in ballot)，統計結果在投票站關閉前不會公布，以此避免計票工作延宕，確保選舉進度，同時保護選舉安全；共和黨州長候選人考克斯(Dan Cox)27日對該裁決提出上訴。

馬州選舉委員會8月一致(unanimously)表決向法院提交緊急請願(emergency petition)，要求將郵寄選票的統計工作提前，允許選舉工作者在選舉日當天前就開始統計郵寄選票，但在各地投票站全部關閉前不會公布統計結果，以此避免選舉結果延遲的情況再發生；今年初選中，因計票延遲、候選人申請重計等原因，蒙郡郡長選舉的結果在選舉結束後近一個月才出爐。

不過馬州共和黨州長候選人考克斯反對此計畫，表示選舉委員會無權提交緊急請願，且該舉動可能損害他的勝選機率，也明顯在「試圖控制立法程序」。

蒙郡巡迴法院法官伯尼夫特(James A. Bonifant)裁決表示，郵寄選票的持續增加，必將對本次選舉產生巨大影響，若法院不採取行動，未來恐將導致計票工作耽延，也不利於選舉安全，因此准許馬州選舉委員會的緊急請願，在今年10月1日就可陸續統計郵寄選票。

根據馬州現行的法律，選舉結束後兩天才可開始統計所有的郵寄選票，馬州是全美執行此法的唯一州，現任州長霍根(Larry Hogan)今年初否決了立法者計畫改變該規定的提案，此規定也持續引發爭議。

考克斯27日向馬州特別上訴法院提出上訴，並要求蒙郡巡迴法院在此之前暫停執行裁決；考克斯團隊的代表律師表示，霍根已否決提前計票的相關提案，該否決權也沒有被推翻，因此關於計票時間的法案已由州議會落實，地方巡迴法院如此突然的裁決從根本上看屬於違憲。

根據2022年初選情況，馬州申請郵寄選票的選民是2018年的近12倍，選舉官員預計今年的期中選舉中，該趨勢也將持續，截至9月19日，馬州已有逾52萬4000人申請郵寄選票。

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