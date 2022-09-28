角逐馬州州長 非裔作家、企業家摩爾爭取亞裔支持

摩爾(左三)與米勒(右三)近日與亞裔社區見面。（記者張筠／攝影）

馬州 民主黨州長候選人摩爾(Wes Moore)近日與亞裔 社區見面，聽取亞裔群體的關切和訴求，並以「不落下任何人」(Leave No One Behind)的競選口號為核心理念，表達他推動馬州經濟發展、解決教育 問題、打擊仇恨犯罪等方面的政見，摩爾有望成為馬州首位非裔州長，但他表示自己「不是為創造歷史競選，而是要改變馬州的現況。」

摩爾致力打擊貧困，推動教育，促進經濟發展，有望成為馬州首位非裔州長。（記者張筠／攝影）

摩爾擁有多元頭銜，不僅是退伍軍人，也是暢銷書作家、企業家、反貧困組織的前首席執行官，他也曾參與節目製作；摩爾1978年生於馬州Takoma Park，在父親過世後他隨母親搬遷到紐約市布朗克斯(Bronx)，與外公外婆一起生活，直到他14歲才因母親工作搬回馬州。

摩爾和搭檔民主黨副州長候選人米勒(Aruna Miller)的多元背景與亞裔群體的訴求緊密相關，在經濟發展方面，摩爾認為不論起點為何，每人都應擁有平等機會，身為一名在金融行業和非營利組織中有豐富經驗的首席執行官，摩爾重點計畫解決馬州的貧困問題，包括創建2500萬元的「移動資金計畫」，推動馬州城市、農村和郊區的經濟流動，協助小商家發展，並致力擴大兒童稅收優惠。

摩爾用親身經歷來闡述他在醫療保健方面的政見，他三歲時就見證了父親因沒有良好的醫療保險而病逝，母親的獨立養育也更促使他立定志願要為更多同經歷的家庭開出一條出路，「馬州集中了全國非常優秀的醫院和醫療研究機構，我們在引以為豪的同時也要繼續為每一個家庭完善健保系統，推出更可負擔的資源」，他也將推動關於癌症研究、節育計畫(birth control)等方面的資金預算。

在教育方面，摩爾支持馬州目前的教育藍圖，將完善問責和評估機制，提供專項資金，為幫助教育者擺脫疫後困境，摩爾將提升教師薪資，擴展創新性的輔導計畫，增強職業機構與學校的合作；此外摩爾也將升級早期教育的可負擔性，推出補助計畫，確保有需要的兒童能免費接受學前班(pre-k)教育。

摩爾表示，學校會更重視學生在社交和心理方面的需求，包括增加課後輔導、暑期活動，多方面充實學生的課業和娛樂生活，並通過職業訓練幫助畢業生更早適應職場。

米勒7歲隨家人從印度移民美國，她有望成為馬州首位亞裔副州長。（記者張筠／攝影）

米勒7歲時隨家人從印度移民美國，若當選，她將成為馬州首位亞裔副州長。

摩爾(右)和米勒(左)將於11月8日對戰共和黨候選人考克斯和希法內利。（取自摩爾競選官網）

馬州期中選舉日為11月8日，選民註冊須在10月18日完成，摩爾和米勒將對戰共和黨候選人考克斯(Dan Cox)和希法內利(Gordana Schifanelli)，爭奪州長和副州長職位；提前投票將於10月27日啟動。